Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства





18-19 ноября в Москве состоялся Wonderware Online Форум 2020 - ключевое событие в области решений для промышленной автоматизации и умного производства. Этот год продиктовал нам новые форматы – мы перешли полностью в онлайн и как результат - два дня вещания из профессиональной студии в Москве, 25 спикеров, 38 технических сессий в рамках виртуальной выставки и более 1500 участников из 23 стран и 230 городов!

Видео всех выступлений Форума доступны на YouTube канале Klinkmann Russia по адресу https://www.youtube.com/c/KlinkmannRussia.

Открыл Форум генеральный директор Klinkmann Group Seppo Vahimaa с речью о глобальных вызовах современного мира, цифровой трансформации и изменениях, которые уже произошли и еще грядут.

Участников Форума поприветствовали вице-президент AVEVA (Monitoring and Control) Rashesh Modi, старший вице-президент AVEVA по глобальным партнерам Kerry Grimes и генеральный директор AVEVA в России и странах СНГ, Турции и Восточной Европе Алексей Лебедев. Тему изменений поддержал приглашенный спикер, известный промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков рассказал о глобальных мега-трендах.

В Москве состоялся Wonderware Online Форум 2020

В рамках Форума был освещен широкий круг вопросов:

Показана стратегия AVEVA по расширению возможностей «подключенного» сотрудника , и подход AVEVA к сквозной автоматизации от полевых устройств до корпоративной отчётности.

, и от полевых устройств до корпоративной отчётности. Продемонстрированы ключевые изменения в продуктах и новинки: AVEVA System Platform 2020 , formerly Wonderware, AVEVA InTouch HMI 2020 , formerly Wonderware.

, formerly Wonderware, , formerly Wonderware. Сделан обзор программной платформы предиктивной аналитики для мониторинга состояния оборудования - AVEVA Predictive Analytics , formerly PRiSM .

, . Показана современная MES система для промышленного предприятия – AVEVA Manufacturing Execution System, formerly Wonderware MES .

. Представлена AVEVA Production Management 2020, formerly AMPLA - система оперативного управления производством для горной добычи. Это стандарт для 6 ведущих международных горнодобывающих компаний.

- система оперативного управления производством для горной добычи. Это стандарт для 6 ведущих международных горнодобывающих компаний. Проведена демонстрация AVEVA Insight Cloud Platform. Это облачный сервис для создания систем сбора и анализа данных, не требующий затрат на IT-инфраструктуру.

Cloud Platform. Это облачный сервис для создания систем сбора и анализа данных, не требующий затрат на IT-инфраструктуру. Сделан обзор программа технической поддержки заказчиков AVEVA Customer First. Зачем нужна программа, что в нее входит, жизненный цикл ПО и т.д.

Полезным дополнением Форума стала виртуальная выставка решений, где на пяти стендах были показаны самые передовые решения и разработки AVEVA:

На стенде Monitoring & Control были представлены программные продукты уровня АСУТП / АСОДУ и проведена демонстрация System Platform и InTouch OMI, Plant SCADA, EDGE и облачных решений AVEVA.

были представлены программные продукты уровня АСУТП / АСОДУ и проведена демонстрация System Platform и InTouch OMI, Plant SCADA, EDGE и облачных решений AVEVA. Стенд Operate & Optimize был посвящен решениям уровня MES, управления рецептами и партиями, решения для бережливого производства: AVEVA MES, Work Tasks (Workflow Management) и BI Gateway (Intelligence), Batch Management и Discrete Lean Management.

был посвящен решениям уровня MES, управления рецептами и партиями, решения для бережливого производства: AVEVA MES, Work Tasks (Workflow Management) и BI Gateway (Intelligence), Batch Management и Discrete Lean Management. Стенд Asset Performance Management продемонстрировал наиболее продвинутую на сегодняшний день платформу управления эффективностью активов, позволяющую предотвращать дорогостоящие отказы и эффективно использовать активы в течение всего их жизненного цикла.

продемонстрировал наиболее продвинутую на сегодняшний день платформу управления эффективностью активов, позволяющую предотвращать дорогостоящие отказы и эффективно использовать активы в течение всего их жизненного цикла. На стенде AVEVA был проведен обзор портфолио AVEVA для эксплуатирующих компаний.

был проведен обзор портфолио AVEVA для эксплуатирующих компаний. На стенде Schneider Electric были представлена новинка - EcoStruxure Process Expert для AVEVA System Platform. Также на стенде были представлены решения Центра Инноваций Schneider Electric – это центр НИОКР, расположенный в ОЭЗ «Иннополис» рядом с г. Казань. Основные направления Центра Инноваций – кибербезопасность АСУТП и диспетчеризация.

Уже во второй раз на Форуме прошла Панельная дискуссия с топ-менеджерами ведущих компаний страны, основной темой дискуссии этого года стала «Стоимость владения ПО для промышленной автоматизации». Юрий Мочальников (ОАО «Красцветмет»), Николай Зарецкий (ПАО «СберБанк»), Андрей Надеин (ГК «ОМЕГАЛЬЯНС»), Петр Павлов (Danone), Андрей Албул (Schneider Electric), Константин Шитов (AVEVA) и модератор дискуссии Валентин Терентьев (Клинкманн / Wonderware Russia) обсудили подходы к жизненному циклу информационно-управляющих систем на своих предприятиях, наиболее эффективные формы организации поддержки этих систем, вопросы готовности к подписке на промышленное ПО и переносу части решений в облако. Полная запись дискуссии доступна на YouTube канале Klinkmann Russia.

Заказчики и партнеры Клинкманн / Wonderware Russia поделились своим опытом применения цифровых практик на производстве, рассказали об успехах и отметили проблемы, с которыми столкнулись на этом пути:

Станислав Гущин (АЛРОСА) и Александр Пылков (Сумма Технологий) представили историю внедрения автоматизированной информационной системы управления производственным процессом АК «АЛРОСА». Рассказали о предпосылках проекта, этапах, ключевых вехах, текущем состоянии и планах развития. Отметили, как используются продукты AVEVA и обозначили их функциональное место в системе.

(АЛРОСА) и (Сумма Технологий) представили историю внедрения автоматизированной информационной системы управления производственным процессом АК «АЛРОСА». Рассказали о предпосылках проекта, этапах, ключевых вехах, текущем состоянии и планах развития. Отметили, как используются продукты AVEVA и обозначили их функциональное место в системе. Евгений Васильев (КОНСОМ ГРУПП) сделал интересный доклад о системе автоматического контроля промышленных выбросов на ПАО «ММК», затронув тем самым важнейший вопрос экологического будущего в экологичном настоящем.

(КОНСОМ ГРУПП) сделал интересный доклад о системе автоматического контроля промышленных выбросов на ПАО «ММК», затронув тем самым важнейший вопрос экологического будущего в экологичном настоящем. Павел Сафронов (ГК «ИНТМА») представил систему диспетчеризации на одном из крупнейших предприятий в сфере животноводства в России. Внедрение системы позволило сократить число обслуживающего персонала за счет удаленного мониторинга работы и управления оборудованием объектов без постоянного присутствия людей, предотвратить аварии за счет создания системы мониторинга и сигнализации о предаварийных ситуациях и оптимизировать потребление энергоресурсов путем постоянного контроля и анализа данных системы учета.

(ГК «ИНТМА») представил систему диспетчеризации на одном из крупнейших предприятий в сфере животноводства в России. Внедрение системы позволило сократить число обслуживающего персонала за счет удаленного мониторинга работы и управления оборудованием объектов без постоянного присутствия людей, предотвратить аварии за счет создания системы мониторинга и сигнализации о предаварийных ситуациях и оптимизировать потребление энергоресурсов путем постоянного контроля и анализа данных системы учета. Николай Зарецкий (ПАО «СберБанк») рассказал об опыте внедрения и эксплуатации автоматизированной системы диспетчеризации и управления ЦОД «Сколково» на базе AVEVA Plant SCADA (Citect SCADA).

(ПАО «СберБанк») рассказал об опыте внедрения и эксплуатации автоматизированной системы диспетчеризации и управления ЦОД «Сколково» на базе AVEVA Plant SCADA (Citect SCADA). Алексей Амиров (Клинкманн / Wonderware Russia) провел интервью с Рустамом Ибрагимовым (PepsiCo), Константином Гришиным (ООО «ПАГ») и Александром Андреевым (ООО «ПАГ») по проекту внедрения MES системы для мониторинга производственных показателей и учета ресурсов в компании PepsiCo.

Успешным нововведением Форума 2020 стала сессия «Вопросы-Ответы», где на вопросы участников в прямом эфире ответили представители дистрибьютора Алексей Амиров, Сергей Цветков, Владимир Бажин (Клинкманн / Wonderware Russia), вендора Александр Шестаков (AVEVA) и системных интеграторов Юрий Керейник (ООО «ЭкзеПлэнт») и Юрий Александров (ООО «ВЕКАС»).

Завершился Форум Церемонией награждения лучших проектов, реализованных на решениях AVEVA. Награды получили:

В номинации «Лучший MES проект в горной добыче»: АК «АЛРОСА » и ООО «Сумма Технологий» .

» и . В номинации «Самому инновационному Заказчику AVEVA в РФ»: ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» .

. В номинации «За развитие современных ЦОД в РФ»: ООО «ПромАвтоматика» и ООО «ДАТАПАРК» .

и . В номинации «Лучший планировщик партий»: ООО «Сайтек» и ООО «Юнилевер Русь» .

и ООО . В номинации «За поддержку и развитие решений AVEVA у глобального аккаунта Mars»: ООО «Центр передовых технологий «Базис» .

. В номинации «За долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество»: ООО «Марс» .

. В номинации «За долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество»: ПАО «Нижнекамскнефтехим» .

. В номинации «За развитие диспетчерских центров в Нефтегазе»: ООО «Газпромнефть-Автоматизация» и ПАО «Газпром нефть».

В рамках Форума прошли также викторины и квест по выставке. Самые внимательные, быстрые и удачливые участники получили ценные призы от организатора Клинкманн – AirPods Pro, станции Яндекс с Алисой и фитнесс-браслеты.

Записи всех выступлений Форума доступны на официальном YouTube канале Klinkmann Russia по адресу https://www.youtube.com/c/KlinkmannRussia.

Организатор мероприятия – Клинкманн / Wonderware Russia&CIS - независимый партнер и авторизованный дистрибьютор программного обеспечения AVEVA (включая решения, которые ранее назывались Wonderware) на территории России в части оперативного управления производством (MES / MOM), управления эффективностью активов - Asset Performance Management (APM), решений HMI и SCADA, оперативного управление производственной информацией (Historian).