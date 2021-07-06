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APM Asset Performance Management Системы управления эффективностью активов

СОБЫТИЯ

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06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
11.11.2019 Опрос CNews: Что происходит с импортозамещением? Есть ли проблема СПО? 1
02.09.2019 Wonderware Форум 2019. Ускорение инноваций: преобразите своё цифровое будущее 1
11.04.2019 AspenTech выпустила ПО aspenONE версии 11 1
08.06.2018 ПО Aspen Edge Connect и Cloud Connect доступно в составе aspenONE 10.1 1
23.06.2017 General Electric и «Роснефть» создали СП для разработки цифровых технологий в России 1
06.06.2017 AspenTech представила программный комплекс aspenONE 10 1
01.03.2017 Aspen Technology представила специальное ПО для расчета риска с моделированием надежности 1
05.12.2016 AspenTech представила новый программный пакет для техобслуживания активов и анализа производственного процесса 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

APM и организации, системы, технологии, персоны:

Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 5
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 2
Klinkmann - Клинкманн 11 2
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
Сенсорные технологии 28 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 18 1
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Microsoft Corporation 25769 1
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Oracle Corporation 7071 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Крок - Croc 1964 1
Schneider Electric 614 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Росплатформа - Р-Платформа 98 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
Koch Industries 13 1
Zabbix SIA - Заббикс 174 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Сумма Технологий 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8839 2
Роснефть - РН-ННК - Новокуйбышевская нефтехимическая компания 4 1
Jones Day 17 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
YASREF - Yanbu Aramco Sinopec Refining 2 1
Rothschild & Co - N M Rothschild & Sons 6 1
Nasdaq Stockholm - Stockholmsbörsen - Стокгольмская фондовая биржа 15 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
Роснефть НК - нефтяная компания 561 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Газпром нефть 725 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 292 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 94 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 781 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10183 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
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ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8638 1
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Aspen Fidelis Reliability 3 3
Linux OS 11523 2
Aspen Plus 11 2
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 2
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
IBM Maximo Asset Management 60 1
GE - General Electric Predix - IIoT-платформа 11 1
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 23 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 15 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1762 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 13 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 3001 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Microsoft Windows 16875 1
Apple AirPods - Наушники 174 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Schneider Electric EcoStruxure 71 1
Aspen Mtell 5 1
Apex GDOT 2 1
Aspen Cloud Connect 3 1
Aspen Edge Connect 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2407 1
Aspen GDOT - Aspen Generic Dynamic Optimization Technology 2 1
Aspen OnLine 4 1
Aspen PIMS 8 1
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Богданов Кирилл 112 1
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Рубанов Владимир 76 1
Ибрагимов Рустем 23 1
Морлок Александр 15 1
Васильев Евгений 132 1
Лебедев Алексей 25 1
Сараев Александр 7 1
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Надеин Андрей 18 1
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Reynolds Peter - Рейнольдс Питер 3 1
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Flynn Keith - Флинн Кит 1 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 29 1
Бажин Владимир 2 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54727 2
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Германия - Федеративная Республика 13218 2
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Европа Восточная 3138 1
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 1
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Турция - Турецкая республика 2620 1
Испания - Королевство 3838 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1681 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9103 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1081 1
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