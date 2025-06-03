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Aspen PIMS


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 ГК «Экспанта» и Hive Mind AI объявили о партнерстве для развития цифровых решений в промышленности на ЦИПР-2025 1
25.09.2018 Petronas выбрала ПО Aspentech для оптимизации промышленных активов 1
06.06.2017 AspenTech представила программный комплекс aspenONE 10 1
21.01.2013 AspenTech выпустил новую версию aspenONE для оптимизации производственных процессов 2
18.05.2012 AspenTech выпустила новые обновления для aspenONE 1
16.03.2012 Aspen PIMS и Aspen Petroleum Scheduler предлагают нефтеперерабатывающим предприятиям новые возможности аналитики 1
05.03.2011 Программы пакета aspenONE V.7 теперь доступны на русском языке 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Aspen PIMS и организации, системы, технологии, персоны:

Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 6
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 2
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 28 1
Petronas 6 1
YASREF - Yanbu Aramco Sinopec Refining 2 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13806 3
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 476 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6506 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31924 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10679 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3299 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5587 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 551 1
ПИД-регулятор - Пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор 5 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5343 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1098 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6892 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 565 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 288 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 10 1
Управляемость - Manageability 1777 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1155 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8884 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24867 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 494 1
Aspen aspenONE 27 6
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 4
Aspen Petroleum Scheduler 5 4
Aspen Plus 11 4
Aspen Plant Scheduler 3 2
Aspen Fidelis Reliability 3 1
Aspen Mtell 5 1
Aspen OnLine 3 1
Aspen Polymers 1 1
Aspen Refinery Multi-Blend Optimizer 1 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1236 1
Hee Huing Colin Wong - Хвинг Хи 1 1
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
Soares-Pinto Filipe - Соарес-Пинто Филипе 1 1
Wong Colin Hee Huing - Вонг Колин Хи Хвинг 1 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Франция - Французская Республика 7903 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 1
Южная Корея - Республика 6733 1
Япония 13375 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Италия - Итальянская Республика 4381 1
Испания - Королевство 3736 1
Малайзия 874 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 665 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4137 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4509 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5725 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2806 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 948 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11139 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
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