Получите все материалы CNews по ключевому слову
Aspen PIMS
УПОМИНАНИЯ
Aspen PIMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 6
|Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 2
|Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 28 1
|Hee Huing Colin Wong - Хвинг Хи 1 1
|Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
|Soares-Pinto Filipe - Соарес-Пинто Филипе 1 1
|Wong Colin Hee Huing - Вонг Колин Хи Хвинг 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.