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ГК «Экспанта» и Hive Mind AI объявили о партнерстве для развития цифровых решений в промышленности на ЦИПР-2025

Холдинг промышленного ПО «Экспанта» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Hive Mind AI, российским разработчиком решений для производственного и логистического планирования. Партнеры совместно решат проблему нехватки современных систем для планирования производства и логистики в России, возникшую после ухода западных вендоров. По данным отраслевых исследований, до 40% российских промышленных предприятий сталкиваются с недостатком цифровых инструментов для планирования, что приводит к ежегодным потерям от 8 до 10% оборота из-за простоев, неэффективной логистики и избыточных запасов. Об этом CNews сообщили представители компании «Ультиматек».

«Инвестиционный цикл «Экспанты» продолжается, и сегодня к нашему Холдингу присоединился новый участник — компания Hive Mind AI. Задача наших команд — это разработка и вывод на рынок ИИ-решений вендора, которые займут достойное место в нашем портфеле инновационного промышленного ПО для автоматизации производства. Мы видим большой потенциал в коммерциализации подобного класса решений, и задействуем нашу экспертизу и ресурсы для ускоренного внедрения продуктов партнера в новых отраслях», — сказал генеральный директор «Экспанты» Александр Смоленский.

Hive Mind AI разработала специализированные модули для комплексного строительства объемно-календарных планов OptPlan Production и OptPlan Logistics, которые стали альтернативой ушедшим с российского рынка системам, таким как Aspen PIMS и Delmia Quintiq, и уже сейчас не уступают им в точности и скорости расчета. По оценкам экспертов, внедрение этих решений обходится предприятиям в два раза дешевле, чем зарубежные аналоги, и идет на 50% быстрее, а точность расчетов производственного плана увеличивается на 25%. Компания использует нестандартный подход, который позволяет заказчикам оценить эффективность решения без длительных пилотных проектов: промышленные предприятия могут предоставить свои данные (например, за квартал), и уже через 24 часа получить готовый производственный план.

Программные решения будут совместимы с другими продуктами из портфеля холдинга и применимы не только в химической, металлургической и нефтегазовой отраслях, но и в энергетике, транспорте, логистике, а также в пищевой промышленности и других секторах, где до 60% всех бизнес-процессов зависят от качества производственного и логистического планирования.

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«Для нас стратегическое партнерство с «Экспантой» — это показатель качества наших продуктов, и в то же время старт для множества амбициозных и значимых задач и проектов. Сегодня нам нужно создать устойчивый интерес к использованию наших продуктов у отраслевых заказчиков. И подписание соглашения – важный шаг к продуктивной работе в этом направлении», — сказал Владимир Молодых, генеральный директор Hive Mind AI.

Ожидается, что сделка по включению Hive Mind AI в экосистему «Экспанты» завершится к середине июля 2025 г., а первые совместные проекты по внедрению будут реализованы до конца 2025 г.

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