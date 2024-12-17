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Фармасинтез Pharmasyntez

Фармасинтез - Pharmasyntez

Группа компаний «Фармасинтез» –  отечественный производитель лекарственных препаратов противоопухолевых, гормональных, противовирусных, противотуберкулёзных, противодиабетических, кардиологических, рентгеноконтрастных, антибиотиков, вакцин и фармацевтических субстанций для лечения социально значимых заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет, инфекционные заболевания (туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатит, COVID-19). Продуктовый портфель насчитывает свыше 300 наименований лекарственных препаратов и свыше 80 наименований фармсубстанций. Более 80% производимых препаратов входят в перечень ЖНВЛП. 

ГК «Фармасинтез» основана в 1997 году. Производственные мощности представлены пятью высокотехнологичными заводами в городах: Уссурийск, Иркутск, Братск, Тюмень, Санкт-Петербург. Годовой объем выпускаемой продукции превышает 87 млн упаковок. По итогам 2022 г. консолидированная выручка Группы компаний составила 43 млрд рублей. Число сотрудников превышает 4000 человек.


17.12.2024 VK Tech внедрил витрину налогового мониторинга в ГК «Фармасинтез» 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
17.05.2022 Переосмысление инноваций: «Сколково» проведет юбилейную технологическую конференцию Startup Village 1
25.11.2019 «Фармасинтез» внедрил DLP-систему «Серчинформ КИБ» 2
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1
12.07.2010 Решения Acronis обеспечили непрерывность бизнес-процессов «Фармасинтеза» 3

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Фармасинтез и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Naumen - Наумен 626 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
Код Безопасности 616 1
Biocad - Биокад 78 1
Ростех - Азимут 65 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Папилон - Papillon 11 1
Аргус-Спектр 14 1
Орбита 292 1
РСК Технологии 11 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Bee Pitron - Би Питрон 8 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
Нейрософт 4 1
Acronis - Акронис 448 1
Ракурс НПФ 160 1
Системы и Технологии ГК 98 1
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Т8 НТЦ 82 1
8213 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 1
ЭлеСи - eelesy 13 1
1С-Рарус 887 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Информ 303 1
Ростех - Радиозавод 68 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Промет НПО 1 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Агроплазма 1 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Газпром нефть 618 1
Деловые Линии ГК 67 1
Superjob - Суперджоб 503 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Герофарм - Geropharm 10 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Новомет ГК 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
ВЭБ.РФ - ПроШкола 3 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 28 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Водоканал МУП 12 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
ВТБ Недвижимость 3 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
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