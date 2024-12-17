Фармасинтез Pharmasyntez
Группа компаний «Фармасинтез» – отечественный производитель лекарственных препаратов противоопухолевых, гормональных, противовирусных, противотуберкулёзных, противодиабетических, кардиологических, рентгеноконтрастных, антибиотиков, вакцин и фармацевтических субстанций для лечения социально значимых заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет, инфекционные заболевания (туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатит, COVID-19). Продуктовый портфель насчитывает свыше 300 наименований лекарственных препаратов и свыше 80 наименований фармсубстанций. Более 80% производимых препаратов входят в перечень ЖНВЛП.
ГК «Фармасинтез» основана в 1997 году. Производственные мощности представлены пятью высокотехнологичными заводами в городах: Уссурийск, Иркутск, Братск, Тюмень, Санкт-Петербург. Годовой объем выпускаемой продукции превышает 87 млн упаковок. По итогам 2022 г. консолидированная выручка Группы компаний составила 43 млрд рублей. Число сотрудников превышает 4000 человек.
Фармасинтез и организации, системы, технологии, персоны:
|Парфентьев Алексей 128 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Бузмаков Андрей 1 1
|Чуйко Дмитрий 17 1
|Захаров Алексей 47 1
|Чупшева Светлана 7 1
|Владимирская Алена 22 1
|Нуралиев Борис 289 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
|ITSM Tool Universe 1 1
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