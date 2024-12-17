Фармасинтез - Pharmasyntez

Группа компаний «Фармасинтез» – отечественный производитель лекарственных препаратов противоопухолевых, гормональных, противовирусных, противотуберкулёзных, противодиабетических, кардиологических, рентгеноконтрастных, антибиотиков, вакцин и фармацевтических субстанций для лечения социально значимых заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет, инфекционные заболевания (туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатит, COVID-19). Продуктовый портфель насчитывает свыше 300 наименований лекарственных препаратов и свыше 80 наименований фармсубстанций. Более 80% производимых препаратов входят в перечень ЖНВЛП.

ГК «Фармасинтез» основана в 1997 году. Производственные мощности представлены пятью высокотехнологичными заводами в городах: Уссурийск, Иркутск, Братск, Тюмень, Санкт-Петербург. Годовой объем выпускаемой продукции превышает 87 млн упаковок. По итогам 2022 г. консолидированная выручка Группы компаний составила 43 млрд рублей. Число сотрудников превышает 4000 человек.