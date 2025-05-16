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Чупшева Светлана
УПОМИНАНИЯ
Чупшева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7678 1
|Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
|МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
|VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
|Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
|Реестр добросовестных экспортеров 203 1
|АСИ - Смартека 6 1
|АСИ - НСКК - Национальная система компетенций и квалификаций 2 1
|Путин Владимир 3237 3
|Песков Дмитрий 109 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Греф Герман 429 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Никитин Андрей 50 1
|Половинкин Алексей 2 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Богинский Андрей 4 1
|Алешин Владимир 20 1
|Слюсарь Юрий 11 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Сечин Игорь 36 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Миллер Алексей 21 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Чуйко Дмитрий 17 1
|Владимирская Алена 22 1
|Захаров Алексей 47 1
|Кудратов Лазиз 1 1
|Мерзиеев Шавкат 1 1
|Шкеть Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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