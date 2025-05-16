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Чупшева Светлана


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет 1
06.05.2024 «Сколтех» примет участие в открытии центра передовых компетенций в Узбекистане 1
17.05.2022 Переосмысление инноваций: «Сколково» проведет юбилейную технологическую конференцию Startup Village 1
18.01.2021 АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик 1
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 1
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив 3
01.02.2019 Путин поручил опробовать в России цифровую обучающую платформу 1
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Чупшева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7678 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 1
Газпром ПАО 1363 1
Роснефть НК - нефтяная компания 518 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 223 1
ЯКласс 68 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
Superjob - Суперджоб 594 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 101 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
ВЭБ.РФ - ПроШкола 3 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 226 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 329 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1983 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2204 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2967 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 58 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 607 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12259 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16146 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5474 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12850 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7308 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8320 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1243 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 152 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6839 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10588 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11851 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 919 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1696 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1088 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 432 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1820 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 122 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1368 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 498 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2230 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 547 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Реестр добросовестных экспортеров 203 1
АСИ - Смартека 6 1
АСИ - НСКК - Национальная система компетенций и квалификаций 2 1
Путин Владимир 3237 3
Песков Дмитрий 109 2
Медведев Дмитрий 1657 2
Греф Герман 429 1
Лихачев Алексей 44 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Никитин Андрей 50 1
Половинкин Алексей 2 1
Фурсенко Андрей 128 1
Богинский Андрей 4 1
Алешин Владимир 20 1
Слюсарь Юрий 11 1
Кравцов Сергей 54 1
Сечин Игорь 36 1
Фурсин Алексей 157 1
Миллер Алексей 21 1
Сергунина Наталья 369 1
Чуйко Дмитрий 17 1
Владимирская Алена 22 1
Захаров Алексей 47 1
Кудратов Лазиз 1 1
Мерзиеев Шавкат 1 1
Шкеть Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2741 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 660 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 65 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 56 1
Узбекистан - Республика 1774 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1297 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19136 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5223 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16669 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3699 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 110 1
НПИ - Национальная предпринимательская инициатива 1 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 20 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 1
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 398 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 537 1
Физика - Physics - область естествознания 2686 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4117 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11199 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6156 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2175 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 558 1
Здравоохранение - Реабилитация 389 1
Материаловедение - Materials Science 180 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2064 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5762 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 495 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5946 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1119 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 48 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6849 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 182 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 34 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 32 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 361 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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