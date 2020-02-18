Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив

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Дмитрий Песков может возглавить АСИ

У Агентства стратегических инициатив (АСИ) может смениться руководитель. Как рассказал CNews источник, близкий к Правительству, вместо Светланы Чупшевой агентство может возглавить спецпредставитель Президента по цифровому развитию Дмитрий Песков. Пресс-служба АСИ от комментариев отказалась, так же поступил и представитель Дмитрия Пескова.

Как менялись руководители АСИ

АСИ было создано в 2011 г. для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах, продвижению приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России и развитию профессиональных кадров. Председателем наблюдательного совета агентства стал премьер-министр и будущий Президент России Владимир Путин.

Первым руководителем агентства стал Андрей Никитин. В 2017 г. он стал губернатором Новгородской области, после чего АСИ возглавила Светлана Чупшева. Дмитрий Песков пришел АСИ в момент основания агентства в 2011 г., возглавив направление «Молодые профессионалы».

Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента России по цифровому развитию

По инициативе АСИ Россия вошла в международное движения по популяризации рабочих профессий Worldskills. Позднее было создано отдельное Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», которое провело в 2019 г. первый в истории России международный чемпионат Worldskills. Главой Совета «Ворлдскиллс Россия» является Песков.

Как Песков увел в АСИ направление НТИ

В 2014 г. Владимир Путин поручил АСИ заняться разработкой «Национальной технологической инициативы» (НТИ) – программы развития перспективных высокотехнологических направлений до 2035 г. В рамках НТИ было утверждено 8 дорожных карт, связанных с беспилотным транспортом, беспилотной авиацией, цифровой морской навигацией, умной энергетикой, умными фабриками, нейросетями, высокотехнологичной медициной и кружковым движением.

За НТИ в АСИ отвечал Дмитрий Песков. В 2018 г. он был назначен спецпредставителем России по цифровому развитию. Также была создана автономная некоммерческая организация АНО «Платформа НТИ», которую возглавил Песков.

Эта организация забрала у АСИ направление НТИ. Кроме того, «Платформа НТИ» стала вместо АСИ центром компетенций федерального проекта «Кадры и образование» нацпрограммы «Цифровая экономика». Также от АСИ к НТИ перешло развитие сети коворкингов «Точка кипения».

Еще один проект Дмитрия Пескова это АНО «Университет НТИ 2035». Данная организация организует работу виртуального университета будущего, занимающегося подготовкой кадров для цифровой экономики и разработкой персональных цифровых траекторий учащихся. Ежегодно «Университет НТИ 2035» проводит масштабное образовательный интенсив «Остров».

Чем занимается АСИ

Среди проектов, которыми занимается АСИ, можно выделить Национальную предпринимательскую инициативу (НПИ), направленную на снижение административных барьеров в экономике и улучшение инвестиционного климата в России. Кроме того, АСИ создала региональный инвестиционный стандарт, инвестиционный портал регионов России, инвестиционный лифт (механизм поддержки российских экспортеров продукции через партнерство с финансовыми организациями и институтами развития) и Национальную систему компетенций и квалификаций (НСКК).

Также АСИ занимается следующими проектами: «Дуальное образование» (программа подготовки молодых кадров, в рамках которой студенты получают практические навыки на рабочем месте, а теоретические – в учебном заведении), «Глобальное образование» (президентская программа подготовки кадров за границей), «Открытый отбор» (методика привлечения квалифицированных кадров на гражданскую и государственную службу), «Кадры будущего для регионов», «Атлас новых профессий» и форсайты (регулярно проводимые прогностические сессии).

Кроме того, АСИ занимается развитием следующих направлений: предпринимательство в социальной сфере, индустрия технических средств реабилитации людей с ограниченными возможностями, новые модели дополнительного образования, система отдыха и оздоровления детей и разработку идеологии по обращению с безнадзорными животными.

Одними из последних проектов, которые реализует АСИ, стали разработка идеологии по обращению с безнадзорными животными и создание онлайн-платформы по приему жалоб от предпринимателей на факты административного давления. Данная платформа была представлена Светланой Чупшевой на недавней встречи с Владимиром Путиным.