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Индексная книга (каталог) CNews*
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Никитин Андрей



24.12.2024 «T1 Облако» помогает клиентам ускорить запуск новых продуктов с помощью Managed Service for Kubernetes 1
Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024 1
11.09.2024 «T1 Облако» расширяет возможности клиентов при работе с потоковыми данными 1
17.06.2024 «T1 Облако» запустил сервис для проведения онлайн-мероприятий We.Cloud Events 1
27.05.2024 Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в нашем облаке 2
27.05.2024 Причины бума на рынке GPU Cloud 1
27.05.2024 Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора 1
20.05.2024 T1 Cloud ускоряет сложные вычисления и работу с ИИ с помощью сервиса на базе GPU NVIDIA H100 1
19.03.2024 T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке 1
12.02.2024 IBS разработала для «ЕвроХима» рекомендательную систему по управлению технологическим процессом производства NPK-удобрений 1
23.01.2024 Эксперты Сбербанка и Правительства Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона 1
29.12.2023 Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбербанком 1
12.12.2023 Обзор рынка Kubernetes 2023 1
11.12.2023 Система диспетчеризации транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» включена в реестр российского ПО 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 2
01.12.2021 SberCloud на конференции CNews расскажет про оптимизацию затрат с помощью облаков 1
29.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 1
15.07.2021 «Ростелеком» и правительство Новгородской области договорились о развитии цифрового сотрудничества 1
04.06.2021 Новгородская область и РЖД планируют сотрудничать в высокотехнологичной сфере квантовых коммуникаций 1
31.05.2021 Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP 1
24.08.2020 «Ростех» и Новгородская область будут совместно внедрять комплексные цифровые решения для управления регионом 1
28.07.2020 Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона 1
22.06.2020 Tele2 и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2020 «Кортрос» перенес ИТ-системы в облако МТС 1
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив 1
19.02.2019 Органы исполнительной власти Новгородской области подключились к «Облаку 1С» 1
13.07.2018 «Элдис» автоматизирует учет ресурсов в образовательных учреждениях Новгородской области 1
14.06.2018 Пять разработок резидентов «Сколково» протестируют в больницах Новгородской области 2
18.10.2017 Правительство Новгородской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере информатизации региона 1
19.06.2015 Правительству РФ предложили повысить эффективность работы отечественных кластеров 1
08.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». АСИ сражается против Минпромторга 1
27.05.2015 Три дата-центра обеспечат безопасность обмена документами через Edisoft 1
24.06.2013 5 - 6 июля в Курске пройдёт второй Среднерусский экономический форум 1
06.03.2013 Путин объявил о создании фонда для интернет-стартапов на 6 млрд рублей 1
07.08.2012 Экспертный совет при Медведеве: ИТ-бизнес представлен слабо 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
01.02.2012 Проект «Социальный ГЛОНАСС» прошел комплексную экспертизу в Агентстве стратегических инициатив 1
03.10.2011 HP отказалась от дистрибуторов в работе с «Белым Ветром» 1
03.02.2011 Брак от Intel сильно подвел поставщиков ПК 1

Публикаций - 45, упоминаний - 49

Никитин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
Ростелеком 9701 5
Nvidia Corp 3487 5
8213 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 4
Белый Ветер Цифровой 256 3
Huawei 3933 3
Selectel - Селектел 385 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Dell EMC 5027 2
Naumen - Наумен 625 2
Samsung Electronics 10255 2
Apple Inc 12101 2
HP Inc. 5685 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Autodesk 608 2
Fujitsu 2041 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
ОБИТ 78 2
Stack Group - Стек Групп 159 2
Oracle Corporation 6688 2
Commvault 172 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Элдис 4 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Telegram Group 1983 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
Supermicro 109 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Микротест 278 1
Rover - RoverComputers 414 1
Intel Corporation 12197 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Lenovo Group 2292 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
ВТБ Лизинг 68 2
Югория - страховая компания 42 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 2
Белый Ветер 356 2
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Евросеть 1404 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Связной ГК 1369 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Прожектор Венчурс 2 1
Альфа-Банк 1769 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Курскпромтеплица 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Суши WOK - Суши-Вок 2 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 8
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Совет при президенте Российской Федерации 199 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 41 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 9 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 18 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
СибАкадемИнновация 1 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 5
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 122 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 10
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 4
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Apple iPad 3860 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 2
Apple iPhone 6 4862 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 2
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 27 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 34 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Google Android 13994 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Dell Alienware 135 1
Dell Vostro - Серия ноутбуков 40 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Autodesk Subscription Program 2 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 43 1
Huawei Cloud 60 1
Oracle Hyperion 235 1
Intel Sandy Bridge 144 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Apache Hadoop 427 1
Autodesk Inventor 75 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 23 1
Путин Владимир 3171 7
Нуралиев Борис 289 2
Чемезов Сергей 142 2
Варламов Кирилл 40 2
Осеевский Михаил 315 2
Чубайс Анатолий 212 2
Кузьмичев Виталий 4 2
Ян Давид 67 2
Погосян Михаил 21 2
Горохов Евгений 39 2
Лебедев Олег 16 2
Пантелеев Антон 26 2
Провоторов Александр 157 2
Минаев Андрей 15 2
Магомедов Зиявудин 9 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Дмитриев Владимир 37 2
Кутаков Павел 6 2
Дружинин Станислав 20 2
Беляев Алексей 32 2
Мантуров Денис 106 2
Юдин Дмитрий 23 2
Пухов Евгений 12 2
Морозов Константин 10 2
Верещагин Руслан 4 2
Троценко Роман 5 2
Алонсо Виктор Вентимилла 15 2
Песков Дмитрий 106 1
Мотовилов Олег 71 1
Эмдин Сергей 68 1
Сахненко Сергей 88 1
Дроздов Игорь 45 1
Чупшева Светлана 7 1
Шувалов Игорь 82 1
Фомичев Олег 138 1
Мень Михаил 12 1
Белозеров Олег 28 1
Сурков Владислав 73 1
Дворкович Аркадий 210 1
Касперская Наталья 291 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 37
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 6
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 5
Казахстан - Республика 5526 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - СЗФО - Псковская область 629 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старая Русса - Старорусский район 7 1
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Япония 13282 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Дания - Королевство 1296 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
Европа 21767 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Здравоохранение - Реабилитация 374 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Bloomberg 1286 1
РИА Новости 917 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 31 2
РАН - Российская академия наук 1870 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 46 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Т1 Цифровая академия 44 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 9 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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