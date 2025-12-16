Разделы

Цифровизация Инфраструктура Облака
|

«Т1 Облако» запустила сервис виртуальных рабочих столов

Облачная платформа «Т1 Облако» сообщила о запуске сервиса виртуальных рабочих столов (VDI).

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) от «Т1 Облако» — это готовые виртуализованные рабочие места для разных категорий сотрудников: офисных, удаленных и мобильных, которые работают «в полях». Система поддерживает до 2 тыс. виртуализованных рабочих станций в рамках одной инсталляции и ориентирована на корпоративных клиентов, государственные организации и крупные предприятия с распределенной или гибридной моделью работы.

Сервис позволяет быстро развертывать виртуальные рабочие места и централизованно управлять ими. VDI легко запустить на любом устройстве — от корпоративного ПК до личного смартфона: решение включает предустановленную операционную систему (Astra Linux, «Альт Рабочая станция» или Windows 10/11) и необходимое ПО. Для безопасного подключения используются частный VPN и авторизация через Active Directory, что гарантирует соблюдение строгих корпоративных стандартов информационной безопасности.

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд
ИТ в банках

VDI предоставляет пользователям доступ к рабочему окружению практически из любой точки мира без необходимости расширять офисные площади. Решение позволяет компаниям управлять ИТ-инфраструктурой без регулярных закупок парка ноутбуков, ПК и их обслуживания. Сервис упрощает администрирование и повышает уровень информационной безопасности в компании за счет хранения корпоративных данных на защищенном сервере, что особенно актуально при кибератаках, потере или краже устройства. Встроенное резервное копирование и круглосуточная доступность обеспечивают сотрудников стабильной ИТ-инфраструктурой для работы, в том числе при пиковых нагрузках.

«Расширение портфеля SaaS-сервисов – одно из стратегических направлений для «Т1 Облако», и поэтому запуск VDI – логичный этап развития. Наше решение сочетает надежность, простоту и широкий выбор ПО. При этом мы предлагаем конкурентную стоимость и полный цикл поддержки. Более того, в ближайшем будущем VDI будет доступен через единую консоль управления «Т1 Облако», где клиенты смогут самостоятельно выбирать параметры рабочих мест и заказывать их онлайн», — отметил Андрей Никитин, директор по продуктам «Т1 Облако».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Роботы помогли российским застройщикам ускорить работу на 30–40%

Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще