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Импортонезависимость
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Система диспетчеризации транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» включена в реестр российского ПО

Минцифры России внесло «Диспетчеризацию ЭРА» в Единый реестр отечественного ПО (реестровая запись №19838). Решение экспертного совета ведомства подтверждает полное соответствие системы диспетчеризации транспорта на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» требованиям к программному обеспечению, разрабатываемому и используемому в Российской Федерации. Помимо импортонезависимости, такой сервис обеспечивает защиту, юридическую значимость, некорректируемость принимаемой и передаваемой информации.

«Диспетчеризация ЭРА» – универсальный инструмент управления транспортным комплексом на уровне всего региона, отдельных городов или автопарком перевозчиков. Сервис позволяет повышать безопасность и эффективность работы пассажирского и спецтранспорта, формировать и вести расписание движения маршрутов в режиме реального времени, контролировать скоростные показатели, анализировать и управлять транспортным процессом.

Сегодня к сервисам мониторинга и диспетчеризации, созданных на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», подключено почти 300 тыс. транспортных средств. Достоверные данные о перевозках пассажиров и опасных грузов передаются в Ространснадзор и ретранслируются в 900 муниципальных, региональных навигационно-информационных систем и баз данных перевозчиков, в том числе в популярные картографические сервисы, «Яндекс карты» и «2ГИС». На базе этих данных создаются пассажирские сервисы, например, позволяющие отображать транспорт на картах в режиме онлайн или системы для отображения расписания на умных остановках общественного транспорта.

«Диспетчеризация ЭРА» успешно применяется в регионах, за прошедший год проведены пилотные проекты в 14 регионах страны. В Республике Алтай был подключен автопарк из свыше 500 различных транспортных средств: от пассажирских и школьных автобусов, до машин скорой помощи и коммунальной техники. Сформирована единая точка сбора навигационных данных, а также созданы интерфейсы для их визуализации.

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В Великом Новгороде и Новгородской области к системе подключены более 240 пассажирских автобусов на 80 маршрутах, это более 80% от всех автобусов области. По словам губернатора Новгородской области, Андрея Никитина, благодаря использованию «Диспетчеризация-ЭРА», количество жалоб жителей на опоздания автобусов заметно снизилось.

«Сервис диспетчеризации транспорта на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет регионам и муниципалитетам использовать полностью отечественное решение для управления транспортными перевозками, обеспечивать сбор навигационных данных всего транспортного комплекса и анализировать их в режиме реального времени. Благодаря использованию таких цифровых инструментов повышается комфорт и безопасность пассажиров, эффективность работы транспорта. В перспективе «Диспетчеризация ЭРА» будет дополняться автоматической маршрутизацией с использованием технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

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