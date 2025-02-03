NATCAR Национальный перевозчик
NATCAR и организации, системы, технологии, персоны:
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
|Ренессанс Страхование 160 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
|Шавалиев Эльдар 3 2
|Коптелов Павел 12 1
|Большаков Евгений 5 1
|Саттаров Илья 1 1
|Когогин Сергей 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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