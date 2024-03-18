KAMAZ Digital и NATCAR заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Платформа цифровой трансформации транспорта KAMAZ Digital и транспортно-логистическая компания NATCAR (АО «Национальный перевозчик») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевая цель партнерства — разработка и внедрение цифровой логистической платформы NATCAR. Об этом CNews сообщили представители KAMAZ Digital.

Сегодня цифровая логистическая платформа NATCAR позволяет автоматизировать процесс обработки и управления заявкой на перевозку и автоматизировать учет и контроль исполнения заявок, в том числе с привлеченным транспортом.

Сейчас системой пользуются независимые перевозчики, работающие в партнерстве с NATCAR. Всего на платформе зарегистрировано около 500 независимых перевозчиков.

KAMAZ Digital смог обеспечить начало разработки цифровой логистической платформы NATCAR в короткие сроки, передав партнеру набор лицензированных компонентов и снабдив собственной командой инженеров и разработчиков. Компоненты, которые легли в основу системы, построены на современных веб-технологиях и при этом немалое внимание уделялось импортонезависимости и информационной безопасности.

Транспортно-логистическая компания NATCAR, созданная при поддержке ПАО «КАМАЗ», ставит перед собой цель стать крупнейшей транспортно-экспедиционной платформой и довести количество грузовых автомобилей в системе до 65 тыс. Кроме того, в партнерстве с NATCAR, ПАО «КАМАЗ» планирует реализовать планы по созданию флота беспилотных магистральных автомобилей для перевозок по новой магистрали М11.

«NATCAR сейчас находится в фазе быстрого роста бизнеса и все наши процессы максимально ускоряются. Мы взяли очень высокую скорость и нам был нужен партнер, который не просто отвечает формальным требованиям, но разделяет подход к бизнесу, понимает наши ценности. На этом пути с нами с самого начала была команда KAMAZ Digital, которая является разработчиком основных решений для работы с клиентами и перевозчиками - цифровой платформы NATCAR. Я с уверенностью могу говорить, что опыт KAMAZ Digital как разработчика ИТ-решений поможет нам вести бизнес и развиваться на таком высококонкурентном рынке как транспортная логистика», — сказал управляющий партнер, генеральный директор NATCAR Илья Саттаров.

«Мы в KAMAZ Digital сделали большой упор на создание решений в области логистики. Но мы наблюдаем, как каждая из существующих транспортных компаний стремится выйти на рынок цифрового экспедирования, появляются новые команды, которые создают громкие бренды с нуля. Каждый из них обладает собственным набором уникальных гипотез, которые перерождаются в уникальные преимущества. Но одновременно с этим они сталкиваются и с повторением рутинных компонентов: создание личных кабинетов перевозчика и грузоотправителя, мобильного приложения водителя, системы поддержки компоновки и распределения грузов на машины, менеджмента входящих заявок, создание шины данных для интеграции с другими экспедиционными площадками, интеграции с данными телематики с грузовых автомобилей, создания собственного графа дорог. KAMAZ Digital старается быть для таких компаний помощником, который сократит и время, и стоимость повторения таких компонентов, а партнеру останется сконцентрироваться на своем бизнесе», — сказал генеральный директор KAMAZ Digital Эльдар Шавалиев.