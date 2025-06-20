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Саттаров Илья
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|КАМАЗ, NATCAR и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков 1
|18.03.2024
|KAMAZ Digital и NATCAR заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
Саттаров Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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