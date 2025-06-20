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КАМАЗ, NATCAR и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков

Беспилотные грузовики «КАМАЗ» логистического оператора NATCAR подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС» для онлайн-мониторинга движения на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД. Соглашение об использовании госиформсистемы в качестве центра мониторинга автономных транспортных средств подписали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, генеральный директор NATCAR (АО «Национальный перевозчик») Илья Саттаров и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Объективные данные «ЭРА-ГЛОНАСС» позволят Правительству России, Минтрансу России и всем участникам инициативы «Беспилотные логистические коридоры» видеть статистику о пробегах, режимах работы беспилотных грузовиков и инцидентах в пути. Далее с использованием инфраструктуры системы будет тестироваться возможность централизованной передачи команд операторам автономных фур и выявление кибератак на системы автомобилей.

«Единый центр мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» даст нам объективные данные о работе беспилотных грузовиков в реальных условиях. Эта информация крайне важна для совершенствования технологии – она поможет быстрее дорабатывать системы, повышать их надежность и готовить нормативную базу для массового внедрения автономных перевозок. Мы видим в этом проекте основу для технологического прорыва российского автопрома», — сказал сотрудничество генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Подключение наших беспилотных грузовиков КАМАЗ к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» открывает новые возможности для коммерческой эксплуатации технологии. Мониторинг работы грузовиков в режиме реального времени позволит сократить простои, повысить экономическую эффективность перевозок, а также оптимизировать логистические маршруты при масштабировании проекта на большее количество трасс. Это важный шаг к полноценному выводу беспилотных технологий на рынок грузоперевозок с понятной экономикой для клиентов», — сказал генеральный директор NATCAR (АО «Национальный перевозчик») Илья Саттаров.

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По словам Алексея Райкевича, «ЭРА-ГЛОНАСС» стала ключом для открытия нового этапа реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры», готовым инструментом в руках государства для управления и координации дальнейшего масштабирования высокоавтоматизированных транспортных средств.

«Единая система идентификации беспилотного транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» в перспективе позволит быстрее перейти от экспериментов к полноценному применению автономных грузоперевозок в интересах экономики России. Юридически значимые данные смогут стать подтверждением технологической готовности. Независимая статистика от госоператора повысит доверие к технологии и государства, и граждан. Включение в эту работу таких ведущих российских компаний, как «КАМАЗ» и NATCAR ускорит создание единого центра мониторинга беспилотных грузовиков в рамках проекта «Беспилотных логистических коридоров» и в целом технологического лидерства России в области беспилотного транспорта», — сказал гендиректор АО «ГЛОНАСС».

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