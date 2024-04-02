NATCAR внедрила ЭТрН при перевозках грузов беспилотниками с помощью решения «Контура»

Транспортно-логистическая компания АО «Национальный перевозчик» (бренд NATCAR) перешла на использование электронных транспортных накладных (ЭТрН) в перевозках грузов высокоавтоматизированными транспортными средствами. Для перевода бумажных документов в электронный вид компания подключилась к сервису «Логистика» от «Контура». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

АО «Национальный перевозчик» выступило в роли оператора рейса, грузоперевозка осуществлялась прототипом беспилотного грузовика, в кабине которой находился водитель-испытатель. Он контролировал движение автомобиля по трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

Раньше цикл документооборота при оформлении транспортной накладной занимал у компании до пяти рабочих дней, объем входящих и исходящих документов составлял около 1000 в месяц. Чтобы ускорить бизнес-процессы, приняли решение внедрить ЭТрН.

Евгений Большаков, директор департамента логистики АО «Национальный перевозчик»: «Мы выбрали сервис «Логистика», который соответствовал нашим критериям надежности и безопасности. «Национальный перевозчик» ведет учет в «1С», поэтому специалисты «СКБ Контур» подобрали для нас типовое интеграционное решение. Его удалось внедрить всего за 3,5 месяца. Теперь наши сотрудники могут создавать ЭТрН в привычном интерфейсе, без выхода на сторонние сервисы».

При переходе на ЭТрН длительность цикла обмена документами в компании сократилась в два раза, так как сотрудники тратят меньше времени на обработку и реже ошибаются. Кроме того, расходы на документооборот уменьшились на 30%.

Павел Коптелов, эксперт сервиса «Логистика»: «Это первый случай обмена ЭТрН в сфере беспилотных перевозок в сервисе «Логистика». Мы планируем продолжать сотрудничество с NATCAR, чтобы электронные документы использовались на всех уровнях компании, в том числе и для обмена перевозочными документами с контрагентами. Проект наглядно демонстрирует возможности автоматизации целой отрасли».

«СКБ Контур» развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 г. и входит в реестр операторов ЭДО федерального уровня. Сервис «Логистика» от «Контура» помогает компаниям обмениваться транспортными накладными, путевыми листами и другими перевозочными документами онлайн без дублирования на бумаге.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.