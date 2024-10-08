«Ренессанс страхование» застраховала беспилотные грузовики NATCAR

Автомобили участника государственной программы тестирования беспилотников NATCAR застрахованы в группе «Ренессанс страхование». Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования».

Сейчас компания NATCAR приступила к первому этапу тестирования собственной технологии на трассе М-11. Компания NATCAR будет осуществлять беспилотную FTL-доставки на семи направлениях в России до 2029 г.

Оформлены договоры каско, ОСАГО и добровольного страхования ответственности автовладельцев беспилотных тягачей КАМАЗ, оборудованных ADAS системой.

«У нашей компании уже есть опыт страхования беспилотных автомобилей во время тестирования, а также организации ремонта поврежденного по вине другого водителя в ДТП беспилотного легкового автомобиля. Пока это совсем небольшой сегмент рынка, но мы заинтересованы в первую очередь в получении опыта страхования таких специфических новых рисков и рассматриваем страхование беспилотных автомобилей как одно из приоритетных направлений», — сказал вице-президент «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов.