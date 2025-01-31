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Александровский Банк



31.01.2025 МТС «раскинула» мобильный интернет в Александровском саду в Нижнем Новгороде 1
29.09.2023 МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области 1
20.07.2023 В Томской области увеличилось число мест для подключений к мобильной сети 1
16.06.2023 «Аэрофлот» и «Ростелеком» будут совместно внедрять решения в сфере киберзащиты 1
01.11.2022 Банки демонстрируют высокий уровень проникновения интеллектуальных помощников в клиентском сервисе — исследование Naumen 1
17.06.2022 «Аэрофлот» и «Сбер» договорились о сотрудничестве в сфере технологий 1
12.11.2021 Авиакомпания «Россия» перейдет на «1С» 1
24.10.2017 Solar Security обновила систему защиты данных в банке «Александровский» 1
01.09.2017 Банк «Александровский» запустил мобильное приложение для бизнеса 2
31.10.2016 Банк «Александровский» предложит своим клиентам сервисы «1С:БухОбслуживание» 2
01.10.2015 МТС обеспечила связью жителей отдаленных населенных пунктов Оренбуржья 1
29.06.2015 Банк «Александровский» приступил к оказанию услуг переводов и приема платежей по системе Contact 2
19.03.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны клиентам банка «Александровский» 4
04.08.2014 Состоялась церемония памятного гашения почтового блока «300 лет победе русского флота в Гангутском морском сражении» 1
08.10.2013 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в 15 населенных пунктах Владимирской области 1
30.08.2013 Аутсорсинг процессинга становится востребованным 1
08.04.2013 Завершена разработка «первого настоящего российского смартфона» 1
22.03.2013 ИТ-аутсорсинг в России: бизнес требует сложных услуг 1
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1
11.05.2012 ИТ-аутсорсинг 2012: очередной фальстарт? 1
18.03.2008 В России разработан первый биометрический платежный терминал 1
10.09.2004 "МегаФон-Москва" включил в зону обслуживания четыре станции метро 1

Публикаций - 22, упоминаний - 28

Александровский Банк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 924 2
8234 2
Ростелеком 9713 2
Softline - Софтлайн 2821 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
McKinsey & Company Int 249 2
МегаФон 8860 2
АйТи 1367 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1132 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
SAP SE 5279 1
Intel Corporation 12201 1
Schneider Electric 575 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Открытые технологии 701 1
Астерос Лабс 25 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 1
Qualcomm Technologies 1824 1
Крок - Croc 1777 1
LG Electronics 3616 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Philips 2053 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
EleWise - Элевайз Проджект 24 1
Rover - RoverComputers 414 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
Telegram Group 2004 1
Naumen - Наумен 627 1
Питерская группа связистов 434 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Sharp Corporation 1041 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 801 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 2
ПСБ - Промсвязьбанк 853 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 2
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 456 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Газпром нефть 620 1
Совкомбанк ПАО 258 1
888 Holdings - 888 Plc 5 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Hyundai Motor Company 384 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 16 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Александровский ТЦ Новосибирск 1 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 155 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 980 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
Киевский метрополитен 7 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27887 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19392 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15746 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20649 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7678 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4176 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8182 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6453 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6678 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21172 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29741 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27511 3
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3418 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10774 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3734 3
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1290 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8572 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4670 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15919 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6677 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10210 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11636 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30765 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10108 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 749 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11968 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4771 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8473 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9397 1
Google Play - Google Store - Android Market 3293 1
Apple - App Store 2892 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 227 1
Intel Xeon E 191 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Google Android 14014 1
1С:БухОбслуживание 16 1
Rover - RoverBook 155 1
BioLink SDK - BSDK 14 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 1
WhatsApp Messenger 1084 1
Rakuten Viber 627 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 640 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 170 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 269 1
1С:Предприниматель 13 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
1С:Корпорация 48 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Минцифры РФ - Госключ 137 1
МТС серия смартфонов 26 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
BioLink U-Match 26 1
Александровский Филипп 3 2
Иванов Игорь 32 2
Шевченко Владимир 147 2
Александровский Сергей 5 2
Федорова Олеся 63 1
Лукиных Василий 9 1
Ершов Алексей 3 1
Степанов Антон 66 1
Глазов Алексей 7 1
Новиков Андрей 32 1
Кузьмина Валентина 16 1
Аншина Марина 78 1
Хургес Михаил 13 1
Шелихов Владимир 9 1
Амосов Владимир 7 1
Македонский Сергей 47 1
Пономарев Павел 10 1
Чибисов Владимир 23 1
Грачев Андрей 17 1
Рыстенко Михаил 62 1
Демидов Алексей 24 1
Николаева Наталья 21 1
Зорин Сергей 8 1
Файнбойм Александр 10 1
Стеценко Вадим 13 1
Перцов Петр 6 1
Erdogan Turan - Эрдоган Туран 2 1
Нуралиев Борис 290 1
Греф Герман 420 1
Шескин Леонид 1 1
Байгушев Владимир 17 1
Засинец Игорь 8 1
Лайер Дмитрий 6 1
Истомин Андрей 3 1
Варганов Сергей 4 1
Чаплыгина Ксения 1 1
Шульгин Евгений 3 1
Нефедов Павел 46 1
Минаев Артем 26 1
Атрепьев Григорий 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17410 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 808 3
Европа 21779 2
Израиль 2732 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Кольчугино 16 2
Казахстан - Республика 5534 1
Азия - Азиатский регион 5539 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1265 1
Ближний Восток 2945 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 1
Турция - Турецкая республика 2357 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Украина 7615 1
Узбекистан - Республика 1727 1
Грузия 1242 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Таджикистан - Республика 860 1
Монголия 349 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3098 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Абхазия - Республика 169 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 63 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1154 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 915 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 566 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 350 1
Россия - ДФО - Амурская область 735 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 15 1
Россия - СФО - Новосибирск 4303 1
Санкт-Петербург - Новоорловский государственный природный заказник 18 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6137 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5837 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5427 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6955 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2593 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
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Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
Forrester Research 821 1
Quocirca 12 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner - Marketvisio Consulting 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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