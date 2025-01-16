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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шульгин Евгений



16.01.2025 Пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок 1
11.05.2012 ИТ-аутсорсинг 2012: очередной фальстарт? 1
11.04.2012 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2012: Тренды и перспективы» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шульгин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
McKinsey & Company Int 248 2
Открытые технологии 701 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Ростелеком 9700 1
SAP SE 5276 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
АйТи 1365 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
АльфаСтрахование СГ 320 2
888 Holdings - 888 Plc 5 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 2
Газпром нефть 618 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Александровский Банк 21 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Marksman - Марксман РС 9 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Clone - Клонирование 493 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 326 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Иванов Игорь 32 2
Атрепьев Григорий 27 2
Шевченко Владимир 146 2
Аншина Марина 78 2
Глазов Алексей 7 2
Александровский Филипп 3 2
Хургес Михаил 13 2
Конюхов Сергей 5 2
Попова Мария 141 1
Волков Максим 34 1
Македонский Сергей 47 1
Фомичев Андрей 71 1
Потапов Сергей 29 1
Серова Елена 319 1
Рудникова Мария 3 1
Степанов Антон 66 1
Зеленков Юрий 37 1
Торчинский Михаил 7 1
Стерхова Ольга 1 1
Зверев Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Израиль 2730 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Forrester Research 821 1
Quocirca 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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