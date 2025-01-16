Шульгин Евгений
|16.01.2025
|Пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок 1
|11.05.2012
|ИТ-аутсорсинг 2012: очередной фальстарт? 1
|11.04.2012
|Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2012: Тренды и перспективы» 1
Шульгин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Игорь 32 2
|Атрепьев Григорий 27 2
|Шевченко Владимир 146 2
|Аншина Марина 78 2
|Глазов Алексей 7 2
|Александровский Филипп 3 2
|Хургес Михаил 13 2
|Конюхов Сергей 5 2
|Попова Мария 141 1
|Волков Максим 34 1
|Македонский Сергей 47 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Потапов Сергей 29 1
|Серова Елена 319 1
|Рудникова Мария 3 1
|Степанов Антон 66 1
|Зеленков Юрий 37 1
|Торчинский Михаил 7 1
|Стерхова Ольга 1 1
|Зверев Михаил 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
|Израиль 2730 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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