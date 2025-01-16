Пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок

Для решения задачи расширения производственной и складской сети пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок. Этот инструмент позволяет в безрисковой среде определить оптимальные локации и конфигурацию объектов инфраструктуры. Для разработки двойника «Балтика» привлекла консалтинговую компанию Lamacon, которая специализируется на оптимизации логистики с помощью математического моделирования.

Для оптимизации цепи поставок на имеющейся производственной и логистической инфраструктуре «Балтика» использует функционал моделирования, встроенный в ИТ-системы предприятия, а часть расчетов проводится в Excel. Однако возможностей этих инструментов оказалось недостаточно для создания комплексной стратегии развития инфраструктуры, поэтому было принято решение внедрить более мощный промышленный инструмент моделирования.

Консультанты изучили особенности бизнеса клиента и разработали стратегическую модель цепей поставок с высокой детализацией этапов производства. На базе математического двойника была построена дорожная карта с рекомендациями по открытию новых и расширению существующих объектов складской и производственной инфраструктуры, которые обеспечат минимизацию затрат компании при достижении целевого объема продаж.

Эксперты Lamacon также провели анализ различных конфигураций инфраструктуры с помощью сценарного планирования и определили основные рычаги снижения операционных затрат компании. В части транспортных расходов оптимизация оказалась возможна благодаря сокращению объемов межфилиальных перемещений за счет более распределенной сети заводов. Основной рычаг оптимизации затрат на эксплуатацию объектов инфраструктуры – сокращение использования дорогих операций 3PL складов. Также за счет балансировки загрузки заводов и эффективного выбора поставщиков сырья найдена возможность сокращения себестоимости продукции. Суммарно эксперты Lamacon оценили потенциально возможную экономию операционных затрат до 6%, что говорит о достаточно высокой эффективности текущей цепи поставок.

Ключевой особенностью проекта была высокая вовлеченность команды со стороны «Балтики» на всех этапах моделирования и сценарного анализа. Перед компанией стояла задача развить внутренний центр компетенций по моделированию цепей поставок, чтобы максимально полно использовать аналитические возможности математического двойника, а также заниматься собственной разработкой.

«Команда «Балтики» знакома с возможностями оптимизационного моделирования, но встроенный в наши системы функционал имел ряд ограничений для стратегического планирования инфраструктуры. В ходе проекта мы не только приняли участие в разработке модели, но и существенно расширили нашу экспертизу в моделировании. Теперь задача не просто интегрировать инструмент в основные бизнес-процессы, но и популяризировать его возможности среди подразделений компании», – сказала начальник отдела стратегического планирования и развития Евгения Шульгина.

«Стратегическая модель end-to-end позволяет получить максимально полную картину оптимизации цепи поставок, поскольку учитывается множество факторов: локации поставщиков, спрос клиентов и необходимый им уровень сервиса и так далее. С учетом такой полноты данных оптимальные локации объектов инфраструктуры определяются с соблюдением всех значимых предпосылок. Иногда такие решения могут быть неожиданными и контринтуитивными для бизнеса, потому что на основе только лишь внутреннего экспертного опыта сложно проанализировать столько входных данных», – отметил генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.