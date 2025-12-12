Разделы

Россия ДФО Забайкальский край Петровск-Забайкальский

Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский

СОБЫТИЯ


12.12.2025 МТС прокачала сеть LTE в забайкальском селе Хохотуй 1
20.11.2025 «МегаФон» улучшил связь между Барахоево и Коротково 1
10.07.2025 Мобильная связь МТС пришла еще в пять малых сел Забайкалья 1
27.02.2025 «МегаФон» разогнал скорость 4G в пяти районах Забайкалья 1
21.11.2024 Семенихин Владимир Анатольевич: Биографический портрет 1
14.06.2024 МТС ускорила мобильный интернет в крупном пригороде Читы 1
02.12.2022 В Забайкалье МТС запустила связь 4G к сезонной миграции дзеренов 2
01.12.2022 Забайкальские археологи могут в «цифре» изучать самую древнюю мастерскую Азии и «Толбагинского медведя» 2
25.11.2022 В Забайкалье связь впервые появилась на старой русско-тунгусско-монгольской границе 2
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 2
18.10.2016 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE в Забайкалье 1
26.09.2016 «Мегафон» обеспечил 4G-интернетом половину жителей Забайкальского края 1
25.02.2016 «МегаФон» подвел итоги развития сети связи в Забайкалье 1
23.01.2015 ТТК продлил контракт с Читинской таможней 1
20.01.2015 «МегаФон» соединил каналами связи офисы «Россельхозбанка» в Забайкалье 1
11.12.2014 «МегаФон» завершил строительство волоконно-оптической линии связи в Забайкалье 1
02.12.2014 «МегаФон» увеличил на 40% протяженность собственных ВОЛС на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 1
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1
27.10.2009 «Синтерра» построила ВОЛС Улан-Удэ – Чита 1
07.03.2003 Выручка "Сибинтертелеком" в 2002 г. выросла на 50% 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9929 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 4
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 2
МТС - Сибинтертелеком 10 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4538 1
Электросвязь 268 1
Мангазея ГК - Мангазея Девелопмент - Mangazeya Development - Мангазея Золото - Мангазея Майнинг 6 1
Стройтэкс 2 1
Александровский Банк 23 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 72 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8926 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6159 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3960 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1094 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Пропускная способность - Bandwidth 1833 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 3
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Сергеев Михаил 110 4
Смагин Дмитрий 38 3
Савченко Виктор 30 1
Амосов Владимир 7 1
Косыгин Алексей 3 1
Семенихин Владимир 1 1
Кизевальтер Георгий 1 1
Булатов Эрик 1 1
Салахов Таир 1 1
Колдер Александр 1 1
Warhol Andy - Уорхол Энди 6 1
Левыкин Андрей 14 1
Соловьев Дмитрий 79 1
Пушкарев Сергей 2 1
Филиппов Андрей 6 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 662 15
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 14
Россия - РФ - Российская федерация 157147 8
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 45 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 16 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ - Могойтуйский район - Могойтуй - Цаган-Ола 22 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 21 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловяннинский район - пгт Оловянная 19 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Ингодинское - Ингода 8 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Кайластуй 4 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Калганский район 5 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Атамановка 9 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Кыринский район - Кыра 8 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный парк 7 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 3
Россия - ДФО - Амурская область 852 3
Беларусь - Белоруссия 6038 3
Армения - Республика 2372 3
Россия - Саратовская область - Петровск 13 3
Россия - Шишкино 7 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1075 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1244 2
Санкт-Петербург - Новоорловский государственный природный заказник 18 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 65 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловянинский район 1 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Заиграевский район - Заиграево 5 1
Россия - СФО - Иркутская область - Черемхово 17 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Шилкинский район - Шилка 14 1
Россия - СФО - Иркутская область - Тулун 18 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18243 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 988 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1020 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1247 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 434 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 2
Уран - Uranium - химический элемент 20 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 427 1
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 79 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
