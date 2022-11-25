В Забайкалье связь впервые появилась на старой русско-тунгусско-монгольской границе

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов обеспечила высокоскоростным интернетом село Катаево Петровск-Забайкальского района. Мобильный интернет МТС на скорости до 50 Мбит/с стал доступен почти 500 катаевцам, живущим на старинной русско-тунгусско-монгольской границе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Населенный пункт Катаево, расположенный на берегу реки Хилок, ведет свою историю с XVII века. В то время здесь проходила граница между тремя народами: по левую сторону реки жили русские и «государевы» ясачные тунгусы, а по правую - «мунгальские царевичи», то есть монголы». В прошлые века по реке сплавляли лес, товары, отряды казаков и тунгусов, сейчас Хилок привлекает любителей дикого туризма и рыбалки.

После установки нового телеком-оборудования МТС местным жителям и туристам стали доступны все современные цифровые сервисы на больших скоростях: звонки по видеосвязи, госуслуги, онлайн-магазины, просмотр сериалов, фильмов и телепрограмм в онлайн-кинотеатрах, удаленная учеба и работа.

«Катаево интересно своей историей, и сюда можно проложить маршрут, провести археологические изыскания, например, с юными исследователями. Теперь сельчане имеют доступ ко всем цифровым сервисам в том же объеме, что жители Читы или Москвы. Мы планомерно продолжаем закрывать «белые пятна» в Забайкалье, делая его более привлекательным для местных жителей и приезжих. Для этого важна хорошая связь, чтобы люди могли пользоваться всеми привычными сервисами в полном объеме и оставаться в контакте с близкими и друзьями. Уже на связи Доно, Кайластуй, Кадая, Новая Заря, Улятуй, Долгокыча, Бурулятуй, Толбага и многие другие села, в которые связь благодаря МТС пришла впервые. Эту работу мы будем продолжать и дальше», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Подключение села к мобильной связи МТС реализовано по программе министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.