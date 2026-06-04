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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Саратовская область Петровск

Россия - Саратовская область - Петровск

СОБЫТИЯ


04.06.2026 В Саратовской области к жаркой погоде подготовили объекты связи 1
27.09.2024 «МегаФон»: в Саратовской области выросла популярность автотуризма 1
07.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет на северо-западе Саратовской области 2
08.05.2024 В новой туристической локации Саратовской области запустили скоростной интернет 1
13.03.2024 Саратовским дачникам добавили скоростей 1
01.03.2024 В селах и деревнях Саратовской области стали чаще разговаривать в сети LTE 1
01.12.2022 Забайкальские археологи могут в «цифре» изучать самую древнюю мастерскую Азии и «Толбагинского медведя» 1
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 1
07.09.2015 «Ростелеком» подключил к интернету торговые точки сети «Магнит» в Саратовской области 1
11.12.2014 «МегаФон» завершил строительство волоконно-оптической линии связи в Забайкалье 1
02.10.2013 «Билайн» расширил покрытие сети 3G в Саратовской области 1
15.10.2003 Саратовские связисты ввели с начала года в строй более 56 тыс. номеров 1
28.08.2001 "Ярославль-GSM" подключила 15-тысячного абонента 1
25.01.2001 В Ярославском филиале МТС зарегистрировано 1800 абонентов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10511 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 2
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
Ростелеком 10775 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9412 1
Telegram Group 2844 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4814 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1041 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 167 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9901 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9246 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17721 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4273 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26012 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11409 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3223 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7822 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3566 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4955 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4160 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15715 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26403 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8628 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9120 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9735 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1409 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9045 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29461 2
Пропускная способность - Bandwidth 1878 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 284 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5026 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3195 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6384 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7735 1
Оцифровка - Digitization 5100 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2248 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10064 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6799 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 835 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2171 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13411 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 392 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6115 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23916 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 909 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 259 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
Башкевич Андрей 44 4
Смагин Дмитрий 38 1
Карманова Мария 1 1
Бычков Александр 41 1
Сергеев Михаил 114 1
Пушкарев Сергей 2 1
Новичков Илья 6 1
Устинов Михаил 7 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 816 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 922 5
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Россия - ПФО - Саратовская область - Аркадак 9 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Хилок 22 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 704 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 402 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 131 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Балашов 19 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 22 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Татищевский район - Татищево 8 2
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 134 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 18 1
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ - Могойтуйский район - Могойтуй - Цаган-Ола 23 1
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный парк 7 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Вольск 24 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2771 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3088 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5934 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 1
Энергетика - Energy - Energetically 5738 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3090 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1090 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 432 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6930 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2053 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15742 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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