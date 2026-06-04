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Россия Саратовская область Петровск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Башкевич Андрей 44 4
|Смагин Дмитрий 38 1
|Карманова Мария 1 1
|Бычков Александр 41 1
|Сергеев Михаил 114 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Новичков Илья 6 1
|Устинов Михаил 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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