«МегаФон» ускорил интернет на северо-западе Саратовской области

Свыше 10 тыс. жителей Петровска и Аткарска Саратовской области могут почувствовать увеличение скорости загрузки онлайн-сервисов. Инженеры «МегаФона» разместили дополнительные базовые станции стандарта LTE в этих районных центрах.

В Петровске после установки оборудования скорость передачи данных выросла до 50% на улицах Комсомольская, Радищева, 25 лет Октября, Шамаева, Пионерская, Горная, Стрельцова и рядом с Аграрно-технологическим техникумом. В Аткарске в результате работ площадь покрытия LTE оператора увеличилась на 25%. Новые телеком‑объекты обеспечили скоростным мобильным интернетом жителей домов на Горной, Мельничной, Садовой, Красноармейской, Ртищевской, Мичурина, Огородной улицах, а также квартала Залиния-2 и пассажиров проходящих поездов.

«В июле в среднем абонент из этих городов использовал на устройстве около 30 ГБ интернет-трафика. За год этот показатель вырос на 16%. Суммарный объем информации, расходуемой в райцентрах, увеличился еще и из-за растущего числа пользователей в нашей сети. Строительство новых базовых станций помогло нивелировать влияние возрастающего потребления и улучшить качество услуг для жителей и гостей Петровска и Аткарска», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Саратовской области Илья Новичков.

В районах покрытия новых вышек связи максимальная скорость интернета достигает 70 Мбит/с. Это позволяет горожанам без проблем общаться с друзьями и родными по видеосвязи, работать удаленно, вести блоги и транслировать контент в режиме реального времени. Проведенные работы позволили усовершенствовать характеристики голосовой связи и расширить зону применения VoLTE. Технология с высоким качеством звонков дает возможность выходить в Сеть, не прерывая голосовой вызов.