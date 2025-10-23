Разделы

23.10.2025 Пригороды Читы получили новые скорости мобильного интернета от МТС 1
10.07.2024 МТС включила LTE-сеть на пути к забайкальской жемчужине озеру Арей 1
25.06.2024 МТС прокачала сеть LTE на пути к озеру Байкал 1
14.06.2024 МТС ускорила мобильный интернет в крупном пригороде Читы 2
12.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет на стадионе «Авангард» в Атамановке 2
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 1
18.10.2016 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE в Забайкалье 1
04.02.2015 ТТК обеспечит интернетом шестнадцать школ в малых городах Забайкальского края 1
07.03.2003 Выручка "Сибинтертелеком" в 2002 г. выросла на 50% 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13946 4
МегаФон 9746 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2080 1
Электросвязь 268 1
МТС - Сибинтертелеком 10 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 163 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1449 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9117 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8632 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9575 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16922 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56226 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28796 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11180 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 383 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5792 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21786 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25409 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1818 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11119 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12843 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1084 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1083 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2016 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2288 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9900 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1636 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4823 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71894 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6102 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22720 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2617 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1388 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12093 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1755 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4392 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 51 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 88 1
Сергеев Михаил 110 2
Смагин Дмитрий 38 1
Чумилин Анатолий 1 1
Соловьев Дмитрий 78 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 641 8
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 379 7
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 19 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 44 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 16 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 16 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный парк 7 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ - Могойтуйский район - Могойтуй - Цаган-Ола 21 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 2
Россия - Шишкино 7 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 154884 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 64 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 58 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Калганский район 5 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Шилкинский район - Шилка 14 1
Россия - ДФО - Амурская область 827 1
Таджикистан - Республика 902 1
Узбекистан - Республика 1857 1
Армения - Республика 2362 1
Беларусь - Белоруссия 5991 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Ингодинское - Ингода 8 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловяннинский район - пгт Оловянная 19 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Россия - Саратовская область - Петровск 13 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1177 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10430 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31448 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6300 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6872 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2915 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2566 2
Зоология - наука о животных 2766 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1644 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 395 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1006 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3134 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5551 1
Спорт - Хоккей 264 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 545 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 755 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5330 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1140 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5963 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54435 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11383 1
