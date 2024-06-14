Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС ускорила мобильный интернет в крупном пригороде Читы

ПАО «МТС» провела масштабные работы по модернизации сети LTE в пригороде Читы поселке Атамановка. В результате скорость мобильного интернета МТС возросла на 30% на всей территории населенного пункта, где находятся учреждения культуры, образования, магазины и поликлиника, а также спортивный стадион «Авангард». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Особое внимание при проведении модернизации сети специалисты уделили спортивному стадиону, где тренируется победитель Забайкальского края по хоккею с шайбой в дивизионе Гончарова – команда «Авангард 103 БТРЗ». Обновленная сеть позволит участникам турнира и зрителям вести прямые эфиры в социальных сетях во время турниров, загружать видео и обмениваться с друзьями лучшими моментами игры. Иногородние команды и болельщики смогут спланировать поездку, вызвать такси, найти гостиницу и заказать билеты онлайн.

Новые скорости мобильного интернета и качественная голосовая связь также доступны на территории будущего экопарка «Сосна». Планируется, что благоустроенная территория с амфитеатрами, сценой и беседками станет точкой притяжения для жителей и гостей Атамановки. Отдыхая в экопарке, они могут делиться видео местных красот или обновлять фото профилей в соцсетях.

Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion
Цифровизация

«Мы анализируем нагрузку на сеть и фиксируем потребности в скоростном мобильном интернете в Атамановке. Поселок застраивается, увеличивается количество частных домовладений, владельцы которых подключают многочисленные смарт-приборы, умные телевизоры, датчики контроля и безопасности, системы видеонаблюдения. Модернизация телеком-оборудования позволяет нарастить скорости мобильного интернета и повысить качество голосовой связи в преддверии дачного сезона. А жители, переезжая на лето загород, не чувствовали цифрового дискомфорта», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Работы по модернизации телеком оборудования также были проведены в поселке Харауз Петровск-Забайкальского округа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Иностранцам в России хотят запретить менять мобильники

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

В России началась массовая ликвидация 3G-сетей, которыми еще недавно пользовались миллионы россиян

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

В России создана надежная технология для работы сотовых сетей без электричества. «Работает без человека и без человека самодиагностируется»

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024