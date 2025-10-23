Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Пригороды Читы получили новые скорости мобильного интернета от МТС

МТС сообщает о завершении работ по техническому обновлению сети LTE в крупных населенных пунктах Читинского округа. Жители поселков Смоленки, Карповки и Атамановки получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и сверхчеткой голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование и теперь сеть высокоскоростного интернета МТС покрывает всю территорию густонаселенных поселков и социально-значимых объектов. В общей сложности, новое качество связи получили более 20 тыс. местных жителей.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

Смоленка, Атамановка и Карповка располагаются недалеко от краевой столицы, поэтому многие жители ездят на работу в Читу или трудятся удаленно. В результате проведенных работ жители пригородов Читы могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами и приложениями даже в выходные и праздничные дни, когда наблюдается пиковая нагрузка на сеть.

«Пригород краевой столицы активно застраивается, появляются новые микрорайоны, возрастает количество жителей. Коттеджные поселки набирают все большую популярность, как место загородного отдыха с семьей и друзьями в выходные и праздники. Проведенные работы на сетевом оборудовании и увеличение покрытия сети LTE с запасом емкости, повышает привлекательность данных территорий, а также помогаем людям, которые выбрали эти места для постоянного проживания, с удобством пользоваться цифровыми сервисами: совершая покупки на маркетплейсах, оформляя документы и справки на профильных сервисах, оплачивая коммуналку и общаясь с друзьями», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

В России массово блокируют сотовые номера. Кто виноват

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Импортозамещение за свой счет. Российских производителей базовых станций скоропостижно отрежут от госфинансирования

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2025

Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще