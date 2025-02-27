Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169796
ИКТ 13226
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72679
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Россия Шишкино



27.02.2025 «МегаФон» разогнал скорость 4G в пяти районах Забайкалья 1
11.07.2019 4G-интернет МТС появился в 112 поселках и деревнях Алтайского края 1
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 1
18.10.2016 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE в Забайкалье 1
27.01.2016 Новые точки обслуживания МТС появились в 650 населённых пунктах Сибири 1
16.12.2015 Салоны МТС добрались до отдаленных уголков Алтайского края 1
01.10.2013 МТС запустила сеть LTE в Забайкалье 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 470 2
МегаФон 8965 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 156 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7805 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8295 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7650 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 374 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9397 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1624 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 331 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12253 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13975 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6857 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1031 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10587 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 1
Аксессуары 3913 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13867 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 49 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Левин Дмитрий 43 2
Сергеев Михаил 108 2
Соловенчук Александр 109 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 578 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1297 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 356 3
Россия - СФО - Алтайский край - Тальменский район - Тальменка 17 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 43 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 16 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный парк 7 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 16 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ - Могойтуйский район - Могойтуй - Цаган-Ола 19 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район 7 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Атамановка 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1670 2
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 30 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 83 1
Россия - СФО - Алтайский край - Поспелихинский район - Поспелиха 7 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 17 1
Россия - Саратовская область - Петровск 13 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 37 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Калганский район 4 1
Россия - СФО - Алтайский край - Новичихинский район - Новичиха 8 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 826 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1681 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул - Шипуновский район - Шипуново 9 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 1
Россия - СФО - Алтайский край - Мамонтово 10 1
Россия - СФО - Алтайский край - Солонешенский район 9 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 890 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1400 1
Россия - СФО - Кемеровская область 908 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2275 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2407 1
Quality of Life - Качество жизни 33 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3577 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2413 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще