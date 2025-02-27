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Россия Шишкино
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 4
|МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 470 2
|МегаФон 8965 2
|Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Левин Дмитрий 43 2
|Сергеев Михаил 108 2
|Соловенчук Александр 109 1
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