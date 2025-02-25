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Устинов Михаил



25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Huawei, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
08.05.2024 В новой туристической локации Саратовской области запустили скоростной интернет 1
19.01.2024 Как управлять задачами всей команды из единого центра 1
19.01.2024 «Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений» 1
08.08.2023 «Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Устинов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

TeamStorm - Тимшторм 9 4
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 3
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
GreenData - Гриндата 31 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 58 1
Газинформсервис - ГИС 281 1
ММК Информсервис 52 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 178 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
OpenText 209 1
Telegram Group 2028 1
Biocad - Биокад 82 1
8272 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 1
SAP SE 5285 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Adobe Systems 1554 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 46 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 936 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Т1 Диджитал - T1 Digital 6 1
Microsoft Corporation 24675 1
Wrike 27 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 1
Т1 Иннотех 178 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 1
МегаФон 8956 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Atlassian 119 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 1
ClickUp 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 2
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Ренессанс Страхование 162 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
LEGO 245 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3065 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2905 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 313 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 3
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1168 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1914 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10164 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13280 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8087 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2159 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1269 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5314 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 894 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 786 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 553 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4514 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6705 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4722 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5084 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2790 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6845 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3563 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 243 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 130 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2288 1
1С:Аналитика 18 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
Microsoft Office 3757 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 39 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 13 1
Сбер - SberTrack 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1602 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Carbon Soft - EvaTeam 17 1
Orange Maritime VSAT 7 1
Atlassian - Confluence 114 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5244 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 1
Пелевин Алексей 13 1
Порошин Тимур 30 1
Свинцов Андрей 46 1
Шадаев Максут 1017 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Чаркин Евгений 296 1
Александров Александр 70 1
Меденцев Константин 98 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Свиридов Владимир 28 1
Морозов Александр 23 1
Харитонов Дмитрий 51 1
Слесаренко Марина 23 1
Труненков Сергей 35 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Солопов Вячеслав 37 1
Старичков Никита 2 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 35 1
Абакумов Евгений 206 1
Кудрявцев Антон 8 1
Богданов Андрей 41 1
Бобрецов Сергей 13 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Сергеев Сергей 138 1
Архипов Андрей 8 1
Натрусов Артем 284 1
Бабкин Николай 24 1
Ильина Наталья 18 1
Верисов Михаил 22 1
Алешкин Сергей 65 1
Тятюшев Максим 100 1
Миллер Артем 11 1
Сотин Денис 205 1
Машина Екатерина 1 1
Погорелова Наталья 6 1
Кубарев Алексей 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 6
Африка - Африканский регион 3489 1
Ближний Восток 2953 1
Россия - Крайний Север 271 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Средиземное море - Средиземноморье 199 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 369 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 104 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 1
Казахстан - Республика 5567 1
Индия - Bharat 5471 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Россия - ПФО - Саратовская область 734 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
Россия - Саратовская область - Петровск 13 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7043 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 662 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2847 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2939 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5871 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7655 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1265 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2395 1
Аренда 2436 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 509 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 313 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 944 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6430 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1654 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6302 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2675 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3203 1
Forrester Wave 45 1
CNews AWARDS - награда 521 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2444 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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