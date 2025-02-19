Атлантический океан Северное море Немецкое море
Атлантический океан и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1015 2
|Archer Cristina - Арчер Кристина 3 2
|Дрейгер Павел 40 2
|Stewart Simon - Стюарт Саймон 2 2
|King David - Кинг Дэвид 10 2
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 338 1
|Ганин Егор 54 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 1
|Высоцкий Владимир 21 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Андронов Алексей 28 1
|Устинов Михаил 6 1
|Соломонов Юрий 11 1
|Иванов Олег 142 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Донской Дмитрий 39 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Родионов Андрей 35 1
|Куропятников Андрей 2 1
|Бугаенко Оксана 2 1
|Ярцев Сергей 1 1
|Путин Владимир 3187 1
|Биттер Виталий 1 1
|Гапешко Игорь 3 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Николашин Юрий 2 1
|Ульянов Николай 112 1
|Аминов Николай 1 1
|Россихин Дмитрий 4 1
|Александров Александр 70 1
|Анисов Ян 18 1
|Семенов Александр 146 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Стишенко Сергей 2 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Synergy Research Group 42 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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