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Индексная книга (каталог) CNews*
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Атлантический океан Северное море Немецкое море



19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
24.10.2024 Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб. 1
17.07.2024 «Спутникс» создала космический аппарат для Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова 1
25.03.2024 «Ростелеком» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области цифровых проектов в Арктике 1
16.01.2024 Sitronics KT осуществила монтаж и ввод в эксплуатацию береговой контрольно-корректирующей станции на острове Олений в Карском море 1
11.12.2023 «Софтлайн Арктика» и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова объединят усилия в цифровизации Северного морского пути 1
30.10.2023 Началась опытная эксплуатация цифровых сервисов для Северного морского пути 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
02.06.2023 Эксперты Sitronics Group поделятся практическим опытом реализации проектов для государства и бизнеса на «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» 1
03.03.2023 Sitronics Group разрабатывает экосистему решений для цифровизации и устойчивого развития Арктической зоны 1
07.02.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за январь 2023 года 1
07.07.2022 «Гринатом» совместно с Sitronics Group создадут программные комплексы для Северного морского пути 1
02.11.2021 Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ 2
15.07.2021 Sitronics KT представила тренажерный комплекс безэкипажного судовождения 1
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 2
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
18.05.2021 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса 1
26.03.2021 «Росэлектроника» представила решение для цифровизации Арктики 1
23.05.2019 ABB обеспечит оборудованием систему передачи ветровой энергии из Северного моря 1
04.02.2019 Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 1
17.09.2018 Капиталовложения в дата-центры достигли рекордных значений 1
28.08.2018 Российские хозяева Ждуна отсудили у «Мегафона» миллионы 1
08.12.2017 «Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике 1
14.03.2017 В «Росэлектронике» создали систему мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути 1
06.12.2016 «Геонавигационные технологии» привлекли $2 млн инвестиций 1
18.10.2013 Дэвид Дозул: Аналитика необходима сложному и масштабному бизнесу 1
01.02.2012 WikiLeaks планирует перенести свои сервера в международные воды 1
24.10.2011 Telenor модернизировал сеть мобильной связи в Норвегии 1
24.08.2011 Петер Менгель: Мы ищем "невозможные" проекты 1
12.04.2011 Европейцы начнут строить суборбитальную авиалинию через полгода 1
23.12.2010 В океане будут строить огромные ветряки 1
14.12.2010 Экспериментальный детектор следит за кораблями с МКС 1
28.04.2010 В Германии вступила в строй первая ветроэлектростанция в открытом море 1
24.11.2009 Россия снова поднимет в воздух "Булаву" 1
15.09.2009 В Германии построят 40 ветроэлектрических парков 1
23.10.2008 США и РФ осуществили совместную спецоперацию по утилизации венгерского урана 1
21.08.2008 Планету ожидает дальнейшая потеря биоразнообразия 1
01.07.2008 В Дании найден бункер времен Второй мировой войны 1
24.03.2008 Керченская катастрофа: как её видели с орбиты 1
12.03.2008 Археолог-любитель обнаружил склад орудий труда эпохи палеолита 2

Публикаций - 68, упоминаний - 74

Атлантический океан и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 8
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 4
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 3
OneWeb - WorldVU 36 2
Microsoft Corporation 24667 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
8263 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 92 2
Цифра ГК 2435 2
RSI - Research Support Instruments 2 2
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 2
Tencent 159 1
Oracle Corporation 6705 1
SAP SE 5282 1
Alibaba Group 425 1
Apple Inc 12142 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
SAS Institute 974 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Google LLC 11823 1
Telenor Norway 7 1
Геонафт - Геонавигационные технологии 4 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
МегаФон 8940 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
Газпром ПАО 1345 2
Газпром нефть 622 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 677 2
Microsoft - LinkedIn 652 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 205 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
ЕКА Топливная компания 141 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Phystech Ventures 14 1
Геокосмос 37 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 1
CD Land 2 1
Ямал СПГ 10 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 36 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 37 1
Силовые машины 111 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 1
АМТП - Архангельский морской торговый порт 1 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
WellDataQA 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 5
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 130 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 200 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1164 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 36 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 90 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 105 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 41 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
AWEA - American Wind Energy Association - Американская ассоциация ветроэнергетики 2 2
Российская палата судоходства - АСК - Ассоциация судоходных компаний - СОРОСС - Союз российских судовладельцев 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 18
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Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 51 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 709 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
RSI - Research Support Instruments - MIRAGE - Microwave Ionosphere Reconfiguration Ground based Emitter 2 2
Microsoft Azure 1411 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
HPE Synergy 57 1
Baidu 284 1
ABB Ability 18 1
Microsoft ActiveX 151 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 1
Axoft Distribution Online - ADO 18 1
Microsoft Natick 5 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 111 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4984 1
InterSystems Cache 134 1
InterSystems Ensemble 58 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 474 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
InterSystems DeepSee 7 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 30 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 26 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 1
Минцифры РФ - Госключ 138 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 672 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 289 1
Шадаев Максут 1015 2
Archer Cristina - Арчер Кристина 3 2
Дрейгер Павел 40 2
Stewart Simon - Стюарт Саймон 2 2
King David - Кинг Дэвид 10 2
Чернышенко Дмитрий 566 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 338 1
Ганин Егор 54 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 1
Высоцкий Владимир 21 1
Филимонов Сергей 46 1
Андронов Алексей 28 1
Устинов Михаил 6 1
Соломонов Юрий 11 1
Иванов Олег 142 1
Никифоров Николай 1136 1
Донской Дмитрий 39 1
Николаев Вячеслав 102 1
Родионов Андрей 35 1
Куропятников Андрей 2 1
Бугаенко Оксана 2 1
Ярцев Сергей 1 1
Путин Владимир 3187 1
Биттер Виталий 1 1
Гапешко Игорь 3 1
Пожидаев Николай 85 1
Николашин Юрий 2 1
Ульянов Николай 112 1
Аминов Николай 1 1
Россихин Дмитрий 4 1
Александров Александр 70 1
Анисов Ян 18 1
Семенов Александр 146 1
Булгаков Кирилл 104 1
Прохоров Юрий 64 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Стишенко Сергей 2 1
Ульянычев Матвей 36 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 21
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 753 16
Германия - Федеративная Республика 12705 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 13
Земля - планета Солнечной системы 10400 13
Европа 21805 10
Дания - Королевство 1298 6
Норвегия - Королевство 1804 6
Нидерланды 3529 6
Мировой океан - World Ocean 509 6
Канада 4891 5
Дания - Копенгаген 152 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 722 4
Атлантический океан - Ирландское море 8 4
Великобритания - Ланкашир 10 4
Великобритания - Норфолк 20 4
Великобритания - Норфолк - Кромер 4 4
Средиземное море - Средиземноморье 199 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 3
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Америка Южная 854 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1368 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 671 2
США - Колумбия - Вашингтон 1392 2
Россия - Крайний Север 271 2
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