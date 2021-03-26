Спецпроекты

«Росэлектроника» представила решение для цифровизации Арктики

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил комплексный проект по созданию высокоточной навигационно-телекоммуникационной системы для Арктической зоны РФ. Решение стабильно работает в сложных физико-географических условиях приполярных районов, устойчиво к кибератакам и обеспечивает непрерывный контроль местоположения судов.

Система наблюдения, навигации и связи, предлагаемая компанией «Интелтех» (входит в «Росэлектронику») для работы в Арктической зоне РФ, представляет собой комплекс стационарных и мобильных радиотехнических постов. Каждый пост состоит из нескольких подсистем, которые обеспечивают работу одновременно по десяткам направлений. Подсистема наблюдения осуществляет мониторинг ледовой, гидрометеорологической, радиационной, сейсмической обстановки в режиме реального времени. Телекоммуникационная подсистема – связь в УКВ- и КВ-диапазонах, по каналам ВОЛС, спутниковой, метеорной и тропосферной связи. Навигационная подсистема обеспечивает контроль местоположения судна по спутниковым или наземным радионавигационным системам.

Кооперация предприятий «Росэлектроники» во главе с «Интелтехом» с 2019 г. активно работает совместно с «Русатом карго» (входит в госкорпорацию «Росатом») по вопросам создания и развития цифровой инфраструктуры для арктической зоны. В частности, предприятиями холдинга разработаны решения по системам управления арктических контейнеровозов, транспортно-логистических узлов и созданию единого информационного пространства транспортного коридора Северного морского пути, которое объединит ситуационные центры, суда, гидрометеорологические посты и грузовые порты. Для интеграции судов в единую инфокоммуникационную систему предлагается оборудовать их интеллектуальными приборами и комплексами телекоммуникации на базе искусственного интеллекта.

«Одним из ключевых направлений развития Арктической зоны РФ является формирование эффективной инфраструктуры Северного морского пути. Представленное нами решение позволит заказчикам в сложных условиях Арктики с минимальными затратами решать проблемы связи, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения северных акваторий, снизить навигационные и экологические риски, повысить качество управления территориальными объектами и системами арктической зоны», – сказал генеральный директор «Интелтеха» Юрий Николашин.

Федеральный проект «Северный морской путь» в составе «Комплексного плана модернизации и развития магистральной инфраструктуры» предусматривает мероприятия по развитию морских портов и терминалов, аварийно-спасательного и вспомогательного флота, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения судоходства, развитию энергетических мощностей, обеспечению безопасности мореплавания и связи, развитию отечественного судостроения, обеспечению экологической безопасности, модернизации аэропортового хозяйства, расширению сети станций метеорологических наблюдений.

Другие материалы рубрики

Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты больше, чем на четверть миллиарда долларов

У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях

«Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей

«Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram

5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет

Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

Техноблог

LPDDR5 и LPDDR4X — в чем отличия и что лучше?

Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота