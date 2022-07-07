«Гринатом» совместно с «Ситроникс» создаст программные комплексы ЕПЦС СМП

«Гринатом» заключил договор с «Ситроникс», входящей в АФК «Система», о создании программных комплексов, которые обеспечат работу пяти из девяти функциональных подсистем Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути (ЕПЦС СМП).

Создаваемые комплексы обеспечат работу цифровых сервисов управления мореплаванием, обеспечения безопасности мореплавания, навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и ледового обеспечения, мониторинга экологической обстановки.

Интеграция создаваемых «Ситроникс» программных комплексов с остальными функциональными программами будет осуществляться на единой технологической платформе, создаваемой «Гринатомом». Эта платформа обеспечит единую работу всех элементов Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути в единой защищенной аппаратно-программной среде.

Программное обеспечение ЕПЦС СМП будет полностью российской разработкой. Его функционирование и поддержка не зависят от решений иностранных компаний, а сам софт полностью отвечает требованиям госкорпорации «Росатом», в том числе в части информационной безопасности.

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«Программные комплексы, отвечающие за функционирование цифровых сервисов ЕПЦС СМП, – это своего рода основа всего проекта. Всего предусмотрено 45 сервисов, разделенных на 9 подсистем. Все сервисы будут взаимосвязаны. Более того, система создается как основа цифровой экосистемы, то есть в ней заложены принципы открытого доступа, при котором в рамках ЕПЦС СМП могут быть регламентно опубликованы новые создаваемые любыми разработчиками цифровые сервисы, развивающие и дополняющие базовые. Все это позволит обеспечить высокий темп цифровизации Арктики, которой занимается «Росатом», – отметил директор центра «Дирекция «Цифровая Арктика» Виталий Биттер.