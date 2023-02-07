Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за январь 2023 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Указ Президента РФ от 24 января 2023 г. №31 «О внесении изменения в перечень информации о деятельности Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. №1065, и признании утратившим силу подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2013 г. №476 «Вопросы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству»

Перечень представительств (представителей) Россотрудничества размещается в Интернете по согласованию с МИДом.

Одновременно утрачивает силу перечень государств и городов в них, где находятся представительства Россотрудничества.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Постановление Правительства РФ от 17 января 2023 г. №30 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи»

С 1 сентября 2023 г. до 1 сентября 2029 г. будут действовать новые стандарты раскрытия информации субъектами естественных монополий, которые ведут деятельность в области оказания услуг связи. Так, уточнено, что должна раскрываться информация о тарифах, предельных уровнях тарифов (тарифных планов) и условиях их применения ниже предельного максимального уровня, установленного регулирующим органом, на услуги общедоступной электро- и почтовой связи. Изменен перечень сведений о тарифах.

Прежние стандарты утратят силу.

Постановление Правительства РФ от 14 января 2023 г. №17 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов, операторами инвестиционных платформ и непосредственно связанных с выпуском цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, их учетом, обращением, а также с выкупом, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость»

Утвержден перечень услуг, оказываемых операторами информсистем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), операторами обмена ЦФА, операторами инвестиционных платформ и непосредственно связанных с выпуском ЦФА и (или) цифровых прав, реализация которых освобождается от обложения НДС.

В перечень вошли в том числе услуги: по предоставлению информации, отчетов, справок и выписок оператором информсистемы, в которой выпускаются ЦФА, оператором обмена ЦФА и оператором инвестплатформы в связи с осуществлением ими соответствующей деятельности; оказываемые операторами инвестплатформ по присвоению рейтинга лицу, привлекающему инвестиции, и (или) инвестиционному предложению (в случае, если инвестиции привлекаются путем приобретения ЦФА и (или) цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права).

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 14 июля 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 12 января 2023 г. №8 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на обеспечение создания цифровой экосистемы Северного морского пути»

Установлен порядок субсидирования работ по разработке и запуску цифровой экосистемы Северного морского пути. Речь идет о создании «ледового навигатора», позволяющего с высокой точностью проложить безопасный маршрут.

Создание экосистемы включает установку бортовых автоматизированных информационно-измерительных комплексов на судах, самолетах и вертолетах. Благодаря данным таких комплексов удастся повысить точность оценки метеорологической и навигационной обстановки. Затем информация о погодных условиях, расположении судов и загруженности портов попадет на Единую платформу цифровых сервисов СМП, где с ней смогут работать зарегистрированные пользователи - грузоперевозчики, судовладельцы, капитаны судов и страховщики.

Цифровая экосистема будет создана к середине 2025 г. На ее базе будут оказываться логистические услуги судоходным компаниям. Речь идет в том числе об оформлении разрешений на проход судов, мониторинге, диспетчеризации и управлении работой флота.

Постановление Правительства РФ от 10 января 2023 г. №6 «Об утверждении Правил принятия решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и информирования операторов о принятом решении»

Установлен порядок принятия решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных уполномоченным органом, а также порядок информирования операторов о таком решении.

Решение о запрещении или об ограничении принимает Роскомнадзор на основании поступивших представлений. Их могут направлять Минобороны, МИД, ФСБ и иные органы власти, уполномоченные Президентом или Правительством на обеспечение защиты экономических и финансовых интересов страны.

Принятое решение направляется уполномоченному органу, подавшему представление, а также оператору не позднее дня, следующего за днем его принятия, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.

Постановление Правительства РФ от 23 января 2023 г. №71 «О внесении изменений в Правила проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр «Сириус»

Скорректированы вопросы создания и функционирования инновационного научно-технологического центра «Сириус».

Управляющая компания вправе по соглашению с органами публичной власти федеральной территории «Сириус» передавать им часть своих функций.

Участник проекта обязан ежегодно отчитываться перед управляющей компанией о результатах научно-технологической деятельности на территории Центра. Форма отчета, порядок и сроки его представления, а также перечень прилагаемых документов утверждаются управляющей компанией и размещаются на сайте.

Установлен порядок получения и прекращения статуса партнера проекта.

Объекты инфраструктуры центра могут принадлежать на праве собственности участникам проекта. Порядок предоставления (приобретения) в собственность объектов таким лицам устанавливается управляющей компанией.

Инициатор проекта и учрежденная им образовательная организация вправе реализовывать программы высшего образования, разработанные на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов, создавать на своей базе советы по защите диссертаций, устанавливать порядок присуждения ученых степеней.

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Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 20 января 2023 г. «На Госуслугах можно защитить недвижимость от мошеннических сделок»

Для защиты от мошенников можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника. Теперь это можно сделать на Госуслугах.

Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись Госуслуг и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 19 января 2023 г. «Как документально оформить факт уничтожения персональных данных?»

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С 1 марта 2023 г. будут действовать требования к подтверждению уничтожения персональных данных. Роскомнадзор разъяснил порядок такого подтверждения.

Если при обработке сведений используются какие-либо средства автоматизации или проводится смешанная обработка, то документами, подтверждающими уничтожение персональных данных, являются акт об уничтожении, выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.

Если в выгрузке из журнала невозможно указать какие-то сведения, их можно отразить в акте.

Если средства автоматизации не используются, то подтверждением будет только акт.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 19 января 2023 г. «Прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января»

Минцифры меняет правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник.

Сотрудникам нужно успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля через Госуслуги. Компании до 9 февраля проверяют данные сотрудников и отправляют списки в Минцифры. От одной организации может быть несколько списков.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2023 г. «Уведомления Госуслуг и оплата штрафов ГИБДД теперь доступны ВКонтакте»

Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, о ходе исполнительного производства или штрафах ГИБДД теперь можно через ВКонтакте и VK Мессенджер. Оповещения будут приходить с Единого портала госуслуг

Также штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из соцсети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Платежная информация загрузится автоматически.

Минцифры разъяснило, как настроить оповещения. Их можно впоследствии отключить.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 13 января 2023 г. «Электронные водительские права - в приложении «Госуслуги Авто»

В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС - второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей.

Даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 10 января 2023 г. «Прописать ребёнка теперь можно онлайн»

Зарегистрировать ребенка по месту жительства можно через Единый портал госуслуг. Свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет.

Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление. Нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. МВД рассмотрит заявление в течение 6 рабочих дней.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 9 января 2023 г. «Электронный полис: все сервисы ОМС теперь на Госуслугах»

Электронный полис ОМС можно оформить через Единый портал госуслуг. Разъяснено, как это сделать. Если номер полиса уже есть в личном кабинете, то цифровой документ загрузится автоматически.

Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета.