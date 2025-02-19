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Таракановская Ксения



19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Таракановская Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1101 1
ММК Информсервис 52 1
SimbirSoft - СимбирСофт 76 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11000 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5170 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 635 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1896 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
РАН - Российская академия наук 1885 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 170 1
РШУ - Русская школа управления 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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