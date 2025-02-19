Фомичев Илья
|19.02.2025
|Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
|11.02.2019
|ВТБ провел свою первую ипотечную сделку с электронной закладной 1
Фомичев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 1
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
|ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
|E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1149 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
|Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 864 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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