Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184864
ИКТ 14352
Организации 11137
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26310
Персоны 79537
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Елманов Олег


СОБЫТИЯ


16.10.2025 Поисковики становятся не нужны. Мировой трафик обвалился на четверть 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Елманов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

GreenData - Гриндата 42 1
Цифровые Привычки 46 1
Google LLC 12162 1
SimbirSoft - СимбирСофт 103 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 153 1
Apple Inc 12539 1
Yandex - Яндекс 8258 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3039 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17179 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2342 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5313 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3868 1
Pexels 75 1
OpenAI - ChatGPT 483 1
Microsoft 365 Copilot 169 1
Apple Safari - браузер 874 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 790 1
Дорофеева Екатерина 2 1
Фомичев Илья 3 1
Паршин Дмитрий 18 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53230 1
Россия - РФ - Российская федерация 154851 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31442 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9503 1
Известия ИД 693 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 956 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394704, в очереди разбора - 731746.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще