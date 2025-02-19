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АТОЛЛис

АТОЛЛис

Группа компаний АТОЛЛис  - разработчик и поставщик цифровых платформ (Индустрия 4.0) для промышленных предприятий. В группу компаний входят: АО «От-Ойл», ООО «ТехноИнтеллект», ООО «АТОЛЛ-Инжиниринг». Имеет государственную аккредитацию ИТ-компании от Минкомсвязи и продукцию под торговой маркой «АТОЛЛис», включенную в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Ведет исследовательскую деятельность в Сколково. Участник экспертного совета Госдумы по импортозамещению в ТЭК.


19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
23.07.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и платформы АТОЛЛ 1
09.09.2021 «Атоллис» выпустила программного робота для файловых архивов 1
17.06.2021 «ОТ-Ойл» расширяет спектр услуг и вводит единый бренд «АТОЛЛис» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

АТОЛЛис и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 3
АТОЛЛис - ТехноИнтеллект 6 2
OpenText - Micro Focus 108 1
АТОЛЛис - АТОЛЛ-Инжиниринг 1 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11105 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2146 2
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File Manager - Файловый менеджер 347 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 421 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 322 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 527 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5327 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 759 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 3
Эльдок - elDoc - система электронного документооборота 4 2
Реак Софт - Blitz Identity Provider 12 1
Мугалев Иван 7 2
Ванин Михаил 8 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2444 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2273 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2270 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1219 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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