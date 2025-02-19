АТОЛЛис
Группа компаний АТОЛЛис - разработчик и поставщик цифровых платформ (Индустрия 4.0) для промышленных предприятий. В группу компаний входят: АО «От-Ойл», ООО «ТехноИнтеллект», ООО «АТОЛЛ-Инжиниринг». Имеет государственную аккредитацию ИТ-компании от Минкомсвязи и продукцию под торговой маркой «АТОЛЛис», включенную в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Ведет исследовательскую деятельность в Сколково. Участник экспертного совета Госдумы по импортозамещению в ТЭК.
АТОЛЛис и организации, системы, технологии, персоны:
|АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 3
|АТОЛЛис - ТехноИнтеллект 6 2
|OpenText - Micro Focus 108 1
|АТОЛЛис - АТОЛЛ-Инжиниринг 1 1
|IBM - International Business Machines Corp 9447 1
|АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 3
|Эльдок - elDoc - система электронного документооборота 4 2
|Реак Софт - Blitz Identity Provider 12 1
|Мугалев Иван 7 2
|Ванин Михаил 8 1
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