Единый защищенный доступ к данным и документам: Blitz Identity Provider подтвердил совместимость с «Платформа Атолл» 5 и «Эльдока» 5

Российские разработчики программного обеспечения Identity Blitz и группа компаний «АТОЛЛис» сообщают о подтверждении совместимости сервера аутентификации и контроля доступа Blitz Identity Provider с интеграционной платформой управления данными «Платформа Атолл» 5 и ECM-системой «Эльдока» 5. Тестирование показало стабильную и корректную работу во всех сценариях использования. Интеграция позволяет корпоративным заказчикам создавать бесшовный и безопасный цифровой контур на базе отечественного стека технологий. Об этом CNews сообщили представители Identity Blitz.

В состав комплексного российского решения для управления данными и доступом к ним вошли три продукта.

Blitz Identity Provider — российское программное обеспечение, относится к классам IAM, SSO, MFA. Продукт включен в реестр российского ПО (№ 842), а также сертифицирован по требованиям безопасности информации ФСТЭК (№ 4525).

«Платформа Атолл» 5 — интеграционная платформа для сбора, обработки и синхронизации данных в крупных информационных системах, объединяющих десятки разнородных приложений. Система ориентирована на крупные промышленные предприятия и государственные структуры.

«Эльдока» 5 — российская ECM-платформа управления файлами и неструктурированными данными, представляет собой решение, позволяющее организовать структурированное хранение и каталогизацию документов различных форматов, осуществлять оперативный просмотр документов и поиск по их содержимому.

Синергия этих продуктов позволяет создать единый защищенный контур управления доступом, предоставляя пользователям удобный вход во все системы по одной учетной записи (Single Sign-On) и обеспечивая администраторам централизованный контроль прав через гибкие политики безопасности.

«Интеграция Blitz Identity Provider с «Платформа Атолл» 5 и «Эльдока» 5 — это стратегический шаг, который снимает техничеcкие барьеры для заказчиков. Благодаря этой совместимости российские компании могут в кратчайшие сроки централизовать управление доступом, снизить нагрузку на службу поддержки за счет сквозной авторизации и исключить риски компрометации паролей», — отметил Михаил Ванин, генеральный директор Identity Blitz.

«Крупный бизнес переходит от точечного импортозамещения отдельных систем к построению комплексных доверенных контуров. «Платформа Атолл» и «Эльдока» необходим надежный центр идентификации, соответствующий требованиям регуляторов. Совместимость с Blitz Identity Provider дает нашим заказчикам — лидерам ТЭК — готовую связку для безопасной работы с данными и документами, обеспечивающую стабильную работу и снижение рисков информационной безопасности», — сказал Иван Мугалев, генеральный директор «АТОЛЛис».