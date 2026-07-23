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Эльдок elDoc система электронного документооборота

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.07.2026 Единый защищенный доступ к данным и документам: Blitz Identity Provider подтвердил совместимость с «Платформа Атолл» 5 и «Эльдока» 5 1
09.09.2021 «Атоллис» выпустила программного робота для файловых архивов 1
17.06.2021 «ОТ-Ойл» расширяет спектр услуг и вводит единый бренд «АТОЛЛис» 1
18.05.2020 «ОТ-ОЙЛ» объявила акцию в поддержку малого бизнеса в условиях пандемии 2
09.04.2019 «Прайм Груп» стала официальным дистрибьютором «Эльдока» 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Эльдок и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 4
АТОЛЛис 6 2
ТехноИнтеллект 8 2
OpenText - Micro Focus 122 1
IBM - International Business Machines Corp 9693 1
Прайм Груп - Prime Group 74 1
АТОЛЛис - АТОЛЛ-Инжиниринг 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3428 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2863 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1373 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7420 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1523 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8616 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4803 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6975 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13213 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1154 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12154 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1025 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 490 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 492 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 10 2
Реак Софт - Blitz Identity Provider 22 1
Мугалев Иван 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12275 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1470 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2670 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2808 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2744 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11273 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2386 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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