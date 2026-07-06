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ТехноИнтеллект

ТехноИнтеллект

«ТехноИнтеллект» — российский интегратор решений в области ERP, CRM, BI и ИИ, входит в топ-3 команд AMBER.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.07.2026 «Аэрофлот» модернизировал систему управления обратной связью пассажиров на базе российской платформы FeedBackTalk 1
03.03.2025 Запущена российская платформа опросов enterprise-уровня 1
11.02.2025 Агентство недвижимости InDreams (Таиланд) перешло на российскую CRM-систему BPMSoft 1
10.09.2024 «ТехноИнтеллект» стал компанией с наибольшим числом сотрудников, сертифицированных Amber 1
20.03.2024 «ТехноИнтеллект» и «Ланит Омни» заключили партнерское соглашение 1
13.12.2023 «Эмбер» и «Техноинтеллект» стали партнерами 1
09.09.2021 «Атоллис» выпустила программного робота для файловых архивов 1
17.06.2021 «ОТ-Ойл» расширяет спектр услуг и вводит единый бренд «АТОЛЛис» 3

Публикаций - 8, упоминаний - 10

ТехноИнтеллект и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛЛис 5 2
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1085 1
Ланит Омни 67 1
OpenText - Micro Focus 120 1
Qualtrics 25 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 37 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 107 1
АТОЛЛис - АТОЛЛ-Инжиниринг 1 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 1
IBM - International Business Machines Corp 9681 1
SAP SE 5579 1
InDreams 1 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3412 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8161 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12107 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35813 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64312 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61189 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21830 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7750 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3553 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1881 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1299 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6181 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 828 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25265 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2837 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4722 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6859 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33201 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13848 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2383 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4762 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1367 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 822 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1359 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13635 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7600 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8537 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12824 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4204 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13100 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5111 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 490 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 134 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2336 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 487 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12091 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5959 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17984 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5583 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8579 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 239 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 276 2
Эльдок - elDoc - система электронного документооборота 4 2
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 2
Яндекс.Взгляд 41 1
ТехноИнтеллект - FeedBackTalk 2 1
Окороков Александр 10 5
Востриков Юрий 86 1
Мугалев Иван 8 1
Ивлев Александр 21 1
Илюхин Максим 20 1
Малявина Татьяна 4 1
Баранова Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 5
Таиланд - Королевство 911 1
Таиланд - Пхукет 16 1
Беларусь - Белоруссия 6255 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2731 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2651 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27064 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2382 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3440 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4606 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1255 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2553 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8824 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5561 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1458 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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