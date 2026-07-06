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ТехноИнтеллект
«ТехноИнтеллект» — российский интегратор решений в области ERP, CRM, BI и ИИ, входит в топ-3 команд AMBER.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 10
ТехноИнтеллект и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 276 2
|Эльдок - elDoc - система электронного документооборота 4 2
|АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 2
|Яндекс.Взгляд 41 1
|ТехноИнтеллект - FeedBackTalk 2 1
|Окороков Александр 10 5
|Востриков Юрий 86 1
|Мугалев Иван 8 1
|Ивлев Александр 21 1
|Илюхин Максим 20 1
|Малявина Татьяна 4 1
|Баранова Анна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164804 5
|Таиланд - Королевство 911 1
|Таиланд - Пхукет 16 1
|Беларусь - Белоруссия 6255 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455066, в очереди разбора - 727874.
Создано именных указателей - 197173.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.