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«ТехноИнтеллект» стал компанией с наибольшим числом сотрудников, сертифицированных Amber

Вендор платформенных решений для бизнеса Amber сертифицировал шесть сотрудников «ТехноИнтеллект» — это самое большое среди российских BT-компаний количество внешних специалистов, получивших квалификацию работы с продуктами компании. Об этом CNews сообщили представители компании «ТехноИнтеллект».

Партнерство с Amber дает возможность внедрять инструменты и выстраивать на их основе процессы, повышающие эффективность бизнеса.

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«В работе с клиентами надо решать огромное количество разных задач: классическое управление продажами посредством CRM, согласование документов, управление проектами, постсервисное обслуживание, расчет мотивации, логистика. Поэтому мы не только автоматизируем процесс продажи, а фактически создаем на платформе Amber диджитал-ядро, которое позволяет оцифровать работу с клиентом», — сказал генеральный директор «ТехноИнтеллект» Александр Окороков.

«Партнерство с интегратором, имеющим обширный опыт внедрения комплексных платформенных решений в сегменте «Энтерпрайз», расширяет наши возможности и укрепляет позиции Amber на рынке. Это сотрудничество является для нас стратегическим. Совместно с «ТехноИнтеллект» мы запустили работу с крупнейшими производственными компаниями России и в ближайшее время поделимся новостями о старте новых проектов по внедрению решений на нашей платформе», — отметил генеральный директор и автор разработки Amber Александр Ивлев.

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