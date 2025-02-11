Окороков Александр
Окороков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 108 1
|Microsoft Dynamics CRM 542 1
|Microsoft Dynamics 1176 1
|Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
|Малахов Владислав 1 1
|Востриков Юрий 70 1
|Ивлев Александр 20 1
|Мелентьев Александр 2 1
|Смышляева Лариса 1 1
|Чудинов Дмитрий 33 1
|Малявина Татьяна 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144973 4
|Беларусь - Белоруссия 5686 1
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