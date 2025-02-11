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Окороков Александр



11.02.2025 Агентство недвижимости InDreams (Таиланд) перешло на российскую CRM-систему BPMSoft 1
10.09.2024 «ТехноИнтеллект» стал компанией с наибольшим числом сотрудников, сертифицированных Amber 1
20.03.2024 «ТехноИнтеллект» и «Ланит Омни» заключили партнерское соглашение 1
19.03.2024 Ученые СибГМУ выяснили, чем могут быть полезны соцсети для организации профориентационной работы со школьниками 1
13.12.2023 «Эмбер» и «Техноинтеллект» стали партнерами 1
24.01.2023 «Национальная лотерея» при поддержке Excite kit за пять месяцев внедрила ИТ-платформу автоматизации клиентского опыта полностью на отечественном ПО 1
01.10.2007 Softline анонсирует новый продукт на базе Microsoft Dynamics CRM 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Окороков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛЛис - ТехноИнтеллект 6 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит Омни 65 1
ИИТ - Институт информационных технологий 4 1
Softline - Софтлайн 2835 1
Microsoft Corporation 24652 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 43 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 33 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6811 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10245 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3084 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4730 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6690 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1188 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3034 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 438 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10550 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12565 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2144 1
Оцифровка - Digitization 4561 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4705 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 397 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1051 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 756 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 892 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6701 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4495 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5073 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3886 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11992 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 672 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6271 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 108 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Dynamics 1176 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Малахов Владислав 1 1
Востриков Юрий 70 1
Ивлев Александр 20 1
Мелентьев Александр 2 1
Смышляева Лариса 1 1
Чудинов Дмитрий 33 1
Малявина Татьяна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 4
Беларусь - Белоруссия 5686 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 929 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 1
Национальный проект - Наука и университеты 43 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 178 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1181 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9850 1
Увлечения и хобби - Hobbies 364 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5779 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 1
Азартные игры - Лотерея 207 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5778 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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