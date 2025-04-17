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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173153
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ИИТ Институт информационных технологий



17.04.2025 UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование 1
03.06.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года 2
21.05.2024 Отозвать сертификат электронной подписи можно на «Госуслугах» 2
11.10.2016 К роуминговому центру «Ростелекома» присоединились 23 оператора ЭДО 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

ИИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Такском - Taxcom 242 2
Ростелеком 9862 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 467 1
Directum - Директум 1110 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Аргос НПФ 8 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 142 1
Тензор 108 1
Электронный экспресс 13 1
Такснет - Taxnet 9 1
НТСсофт - NTSsoft 3 1
8386 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 332 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
Администрация Курской области 28 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 24 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 217 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6974 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6897 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10499 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1060 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4889 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1082 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 407 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5192 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10310 1
Электронный документ - Electronic document 1476 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1472 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 207 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7869 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9577 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2225 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1520 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4112 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 542 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4341 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 235 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 976 1
Оповещение и уведомление - Notification 4786 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5370 2
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 10 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 25 1
Минцифры РФ - Госключ 155 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 281 1
1С:Документооборот КОРП 84 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 1
Бондаренко Михаил 55 1
Садыков Данияр 5 1
Чудинов Дмитрий 39 1
Окороков Александр 9 1
Пряда Ольга 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7643 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1716 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 627 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 764 1
Россия - ЦФО - Курская область 661 1
Россия - ЦФО - Костромская область 411 1
Россия - ДФО - Амурская область 765 1
Россия - УФО - Тюменская область 1183 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Бессоновский район 3 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 613 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 470 1
Россия - СФО - Омская область 689 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 581 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4202 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5981 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 1
Энергетика - Energy - Energetically 5191 1
Азартные игры - Лотерея 213 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10045 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 205 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1084 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5266 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4102 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5611 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6041 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1603 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1591 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 209 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8171 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1298 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1284 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6509 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6061 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 429 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 237 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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