Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Республики Мордовия Администрация Главы Республики Мордовия
СОБЫТИЯ
Публикаций - 60, упоминаний - 106
Правительство Республики Мордовия и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Олег 51 6
|Вольфсон Игорь 16 4
|Меркушкин Николай 8 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Стрельцов Андрей 62 4
|Скачков Юрий 52 3
|Кравченко Константин 101 3
|Висящев Андрей 64 3
|Коротнев Константин 35 3
|Кириллов Михаил 15 3
|Ушаков Михаил 36 3
|Козлов Михаил 182 3
|Селин Владимир 14 3
|Матюхин Владимир 61 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Разумовский Дмитрий 125 3
|Меднов Сергей 124 3
|Еремеев Сергей 25 3
|Члек Сергей 27 3
|Ведехин Игорь 41 3
|Прохоров Фёдор 83 3
|Юсупов Ренат 125 3
|Шередин Роман 27 3
|Серебряков Виктор 56 3
|Леушев Андрей 75 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Громов Иван 102 3
|Бетсис Павел 101 3
|Хрусталев Александр 33 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Сафронов Юрий 68 3
|Тихонов Андрей 43 3
|Брагин Павел 25 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Николаев Евгений 19 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
|Шилина Мария 15 3
|Широких Алексей 72 3
|Пирогов Алексей 29 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
|IDC - International Data Corporation 4975 3
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.