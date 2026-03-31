Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Правительство Республики Мордовия Администрация Главы Республики Мордовия

Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия

СОБЫТИЯ


31.03.2026 «Базальт СПО» заключила соглашение с Минцифры Республики Мордовия 2
08.09.2025 ProcessTech Saransk 2025: как прошел самый большой форум по процессной аналитике России 1
20.06.2025 «Билайн» и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики 1
03.02.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2025 года 2
15.01.2025 «Р-Фон» с ОС «РОСА Мобайл» включен в реестр ПАК Минцифры России 1
01.10.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года 2
07.06.2024 Компания экс-министра связи России строит завод по производству электроники 1
03.06.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года 1
06.10.2023 Регионы переходят на ГИС ЭПД 1
29.12.2021 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 3
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 2
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 2
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 2
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 5
26.09.2018 «Оптиковолоконные системы» «Роснано» вышли на полную загрузку мощностей 2
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.03.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2018 г. 3
06.10.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2017 г. 2
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 2
06.03.2017 МТС вложит более 300 млн рублей в развитие сетей связи в Мордовии 3
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 2
29.04.2016 «Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия 2
29.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2015 года 2
03.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2015 года 5
23.09.2015 ТТК расширяет сотрудничество с Волго-Вятским банком Сбербанка 1
14.08.2015 Tele2 и Правительство Мордовии подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи 4
08.07.2015 СЭД «ДЕЛО» Республики Мордовия охватит 3 тыс. организаций в 2015 г.

 4
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 2
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
04.09.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2014 г. 2
20.06.2014 Саранск стал стартовой площадкой по внедрению автоматизированной системы мониторинга ЖКХ по всей России 1
19.06.2014 44-ФЗ на практике: первые итоги 1
21.02.2014 Минздрав направил в регионы благодарственные письма за вклад в развитие информатизации здравоохранения 1
18.11.2013 CNews приглашает на конференцию «Рынок СЭД: новые тренды». 1
04.06.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2013 2

Публикаций - 60, упоминаний - 106

Правительство Республики Мордовия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Ростелеком 10948 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
АйТи 1519 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 3
Инверсия - Инверсия НПФ 156 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Artwell - Артвелл 16 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Microsoft Corporation 25775 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
9594 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Citrix Systems 868 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
МФИ Софт 145 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Альфа-Банк 1979 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
Технопарк-Мордовия 17 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Газпром нефть 725 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Лента - Утконос 180 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
OR Group - Обувь России 29 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 2
Газпром ПАО 1493 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 1
Toyota - Lexus 83 1
Росатом - ТВЭЛ - ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
Веста 52 1
Силовые машины 166 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 10
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 8
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 7
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 7
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 6
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 6
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 6
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 6
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 5
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 5
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 5
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 5
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Электрокабель 13 1
ГосИнформСистемы 160 1
Российская академия радио - РАР 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
Оповещение и уведомление - Notification 5945 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Электронный документ - Electronic document 1579 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 6
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 6
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 5
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Оцифровка - Digitization 5185 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Архивный фонд РФ 115 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Infomaximum - Proceset Process mining 59 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 2
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 2
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 1
Правительство Москвы - АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 2 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 18 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 1
Nissan Murano 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 1
Соколов Олег 51 6
Вольфсон Игорь 16 4
Меркушкин Николай 8 4
Лысенко Эдуард 317 4
Стрельцов Андрей 62 4
Скачков Юрий 52 3
Кравченко Константин 101 3
Висящев Андрей 64 3
Коротнев Константин 35 3
Кириллов Михаил 15 3
Ушаков Михаил 36 3
Козлов Михаил 182 3
Селин Владимир 14 3
Матюхин Владимир 61 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Разумовский Дмитрий 125 3
Меднов Сергей 124 3
Еремеев Сергей 25 3
Члек Сергей 27 3
Ведехин Игорь 41 3
Прохоров Фёдор 83 3
Юсупов Ренат 125 3
Шередин Роман 27 3
Серебряков Виктор 56 3
Леушев Андрей 75 3
Чучелов Андрей 44 3
Гуральников Сергей 164 3
Громов Иван 102 3
Бетсис Павел 101 3
Хрусталев Александр 33 3
Разгуляев Валерий 18 3
Сафронов Юрий 68 3
Тихонов Андрей 43 3
Брагин Павел 25 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Николаев Евгений 19 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 3
Шилина Мария 15 3
Широких Алексей 72 3
Пирогов Алексей 29 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 58
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 9
Россия - СФО - Омская область 789 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 8
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 8
Россия - ПФО - Пензенская область 637 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 7
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - ПФО - Самарская область 1577 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Россия - УФО - Тюменская область 1365 7
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 7
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Россия - УФО - Свердловская область 1951 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 6
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 6
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 21
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 17
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 13
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 488 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Паспорт - Паспортные данные 2848 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 6
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Автокод (портал) 40 1
Ставропольская правда 4 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РАН - Российская академия наук 2122 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
РВИ РВ - РВВКИУ РВ - Ростовский Военный институт Ракетных Войск им. Главного Маршала Артиллерии М. И. Неделина - ГОУ ВПО 3 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
ИПК ТЭК ФГАОУ ДПО - Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса 1 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Единый день голосования 143 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще