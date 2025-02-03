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Организатор перевозок ГКУ

Организатор перевозок ГКУ


03.02.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2025 года 1
11.12.2024 Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки 2
03.06.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года 1
28.02.2024 СПб ГКУ «Организатор перевозок» оптимизировало управление общественным транспортом Санкт-Петербурга с помощью ИТ-решений «Группы Астра» 1
25.05.2022 В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта 2
13.08.2021 Следить за критикой властей Москвы в соцсетях за 535 млн руб. будет стремительно богатеющая ИТ-компания женщины-фармацевта 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
09.06.2021 ВТБ объединил весь наземный пассажирский транспорт Москвы единой бесконтактной системой оплаты проезда 1
23.08.2019 «Программный продукт» по заказу дептранса Москвы разработает ПО для терминалов «ПУсК» 3
24.10.2018 Зачем нужен компьютер в автобусе 2
22.09.2017 Как работают контролеры в московских автобусах 1
01.08.2016 «Билайн» запустил сервис оплаты проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга 1
13.09.2013 «Армада» обеспечит контроль билетов в общественном транспорте Москвы 1
09.07.2012 С помощью «QIWI Кошелька» можно пополнить счет карты «Подорожник» 1
08.06.2012 Аквабусы включены в единую систему управления городским пассажирским транспортом Санкт-Петербурга 1
24.11.2009 Автобусы и троллейбусы заправили «Ситрониксом» 1
15.02.2007 «Горячая линия» транспортников расширяет функции 1

Публикаций - 17, упоминаний - 22

Организатор перевозок ГКУ и организации, системы, технологии, персоны:

Датапакс 47 2
Broadcom - VMware 2364 1
X Corp - Twitter 2847 1
Yandex - Яндекс 7372 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1892 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 1
Telegram Group 2005 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
RedSys - РедСис 74 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
Прогноз 1652 1
Google LLC 11791 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 246 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РТИ Системы - МТУ Сатурн 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 211 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Patreon 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
8237 1
ИксДи Софт - XDSoft 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Яргорэлектротранс АО 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 3
Мосгортранс ГУП 120 3
Федеральное казначейство России 1779 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 980 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1906 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2747 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 1
Администрация Курской области 28 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2185 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 82 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 23 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 7
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2149 2
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Социальная карта - Social card 243 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2684 2
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Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 614 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8474 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5725 1
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Программный стек 215 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6106 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 273 1
Электронный билет - e-ticket 168 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2886 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6985 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10526 1
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 770 1
Linux OS 9972 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Apple Pay 490 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 121 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 1
Ask.fm - Сеть вопросов и ответов 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 263 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 345 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 265 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5198 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 325 1
ЕПБ - Единый проездной билет 69 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 266 1
1С:Документооборот КОРП 81 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1423 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 1
FreePik 1003 1
Исаев Максим 55 2
Смагаринский Юрий 24 1
Рыбаков Пётр 2 1
Бадосов Антон 2 1
Попов Максим 23 1
Изотов Вадим 13 1
Гуральник Павел 15 1
Кругляков Роман 44 1
Белокосков Сергей 1 1
Стрельников Сергей 2 1
Сафин Алексей 2 1
Султанов Владислав 1 1
Головарян Захар 5 1
Чижов Алексей 1 1
Таль Элина 1 1
Гасанов Ровшан 1 1
Путин Владимир 3180 1
Краснов Игорь 19 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 8
Россия - РФ - Российская федерация 144674 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3954 1
Россия - СФО - Новосибирск 4307 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 860 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1481 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 846 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 707 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1473 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 821 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 284 1
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Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 92 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1668 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2907 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 613 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1199 1
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Россия - УФО - Тюменская область 1148 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Бессоновский район 3 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 606 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2594 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 568 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6142 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2357 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4369 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 135 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2307 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 1
Паспорт - Паспортные данные 2514 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1034 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 261 1
Аудит - аудиторский услуги 2670 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 390 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 573 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 857 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3952 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9826 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1311 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 193 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1064 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5125 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4019 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 228 1
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