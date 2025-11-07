Получите все материалы CNews по ключевому слову
Султанов Владислав
СОБЫТИЯ
|07.11.2025
|В индустриальном парке «Руднево» создано 46 тыс. кв. м. новых производственных площадей 1
|09.06.2021
|ВТБ объединил весь наземный пассажирский транспорт Москвы единой бесконтактной системой оплаты проезда 1
Султанов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 97 1
|ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 137 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2976 1
|Организатор перевозок ГКУ 19 1
|НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 1
|Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 410 1
|Samsung Pay 294 1
|Apple Pay 502 1
|Собянин Сергей 456 1
|Ликсутов Максим 169 1
|Изотов Вадим 13 1
|Гарбузов Анатолий 113 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45429 2
|Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398134, в очереди разбора - 732456.
Создано именных указателей - 185326.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.