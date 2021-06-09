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ВТБ объединил весь наземный пассажирский транспорт Москвы единой бесконтактной системой оплаты проезда

ВТБ внедрил привычную для пассажиров систему бесконтактной оплаты проезда банковскими картами теперь и на автобусах, обслуживаемых коммерческими перевозчиками Москвы.

Благодаря масштабированию технологии более чем на 197 маршрутах коммерческих перевозчиков, работающих по государственным контрактам, пассажирам для оплаты проезда достаточно поднести бесконтактную банковскую карту или устройство с установленным приложением Pay (Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, Mir Pay и др.) к валидатору, который установлен в салоне транспортного средства. К оплате принимаются карты ведущих платежных систем, выпущенные любыми банками.

«Развитие качественных платежных сервисов является приоритетом для банка ВТБ, и внедрение бесконтактного способа оплаты тому доказательство. Являясь партнером для транспортных операторов Москвы, мы ставили перед собой цель сделать оплату проезда максимально комфортной и безопасной как для пассажиров, так и для перевозчиков. Данная система позволяет пассажирам экономить самое дорогое – время, ведь больше не нужно стоять в очереди, чтобы купить проездной билет», – отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов отметил: «Независимо от того, в каком транспорте находится пассажир – государственном или частном, перевозчик обязан предоставить ему качественный сервис. Мы предъявляем высокие требования к компаниям. По условиям новых контрактов возможность бесконтактной оплаты банковскими картами должна быть реализована во всем транспорте. Это позволит сделать поездки еще более удобными и доступными для пассажиров».

Ранее система бесконтактной оплаты проезда была внедрена в столичном метро, монорельсе, на МЦК и МЦД, а также маршрутах наземного городского транспорта, обслуживаемых ГУП «Мосгортранс».

Дмитрий Степанов

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