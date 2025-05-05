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РТИ Системы МТУ Сатурн



05.05.2025 Президентом Sitronics Group назначен Алексей Марухин 1
13.08.2021 Следить за критикой властей Москвы в соцсетях за 535 млн руб. будет стремительно богатеющая ИТ-компания женщины-фармацевта 1
06.12.2011 АФК «Система» поможет «Сколково» деньгами и инноваторами 1
03.02.2011 АФК «Система» и «Банк Москвы» создали СП для работы на рынке ГЛОНАСС 1
07.06.2010 Спецсвязь ФСО России выбрала подрядчика для создания ВОЛС на базе оборудования Siemens 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

РТИ Системы и организации, системы, технологии, персоны:

Планета ОКБ 4 2
К-Технологии - Саранский телевизионный завод 6 2
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 9 2
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 34 2
РТИ 146 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
ИксДи Софт - XDSoft 3 1
Patreon 12 1
RICA Engineering - РИКА инжиниринг 2 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Yandex - Яндекс 7648 1
X Corp - Twitter 2877 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1331 1
Google LLC 11923 1
Telegram Group 2160 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 1
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NVision Group - Энвижн Груп 679 1
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ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
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36,6 - аптечная сеть 90 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 232 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 174 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1925 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2567 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 600 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9390 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 923 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2216 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10904 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2859 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8817 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2233 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52330 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7367 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4720 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21004 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1340 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4852 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10754 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 584 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Siemens SURPASS 20 1
Ask.fm - Сеть вопросов и ответов 4 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2791 1
Google YouTube - Видеохостинг 2801 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3284 1
VK - Яндекс.Дзен 202 1
Боев Сергей 25 2
Сафин Алексей 2 1
Гасанов Ровшан 1 1
Таль Элина 1 1
Чижов Алексей 1 1
Стрельников Сергей 2 1
Евтушенков Владимир 208 1
Вексельберг Виктор 153 1
Россия - РФ - Российская федерация 148058 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43992 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52300 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29931 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 420 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4751 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Аудит - аудиторский услуги 2785 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6315 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48981 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19084 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5051 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4108 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4472 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 571 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4528 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357519, в очереди разбора - 758134.
Создано именных указателей - 174017.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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