«Программный Продукт» расширит функциональные возможности информационных ресурсов московского «Организатора перевозок»

«Программный Продукт» выполнит работы по развитию автоматизированной информационной системы ГКУ «Организатор перевозок» (АИС ГКУ ОП). Система предназначена для цифровизации рабочих процессов учреждения и обеспечивает:

контроль за соблюдением перевозчиками согласованных параметров эксплуатации маршрутов;

контроль оплаты проезда;

контроль въезда на транспортно-пересадочный узел и соблюдения требований ПДД;

ведение дел об административных правонарушениях и контроль оплаты штрафов физическими и юридическими лицами;

контроль выполнения коммерческими перевозчиками условий ГК;

расчет вознаграждений и сумм к перечислению в адрес коммерческих перевозчиков за оказание услуг по перевозке пассажиров;

информационный обмен с Системами ГКУ ЦОДД и ГУП «Мосгортранс» плановыми и фактическими данными коммерческих перевозчиков по транспортному обслуживанию пассажиров, данными по контролю объектов транспортной инфраструктуры;

предоставление информационных сервисов для предприятий-перевозчиков посредством Личного кабинета перевозчика;

контроль предприятий-перевозчиков с помощью средств удаленного мониторинга.

В рамках проекта по развитию специалисты «Программного Продукта» выполнят следующие виды работ:

1. Блок «Административная практика»:

доработка интеграции с системой регистрации начислений и платежей в части перехода на новый формат;

доработка интеграции с системой «Единое информационное пространство мировых судей города Москвы» в части обмена сведениями и документами о судебных делах, нарушителях, штрафах и т.д.;

доработка инструмента для отображения статусов и информации о блокировке льготных персонализированных карт;

доработка информационного обмена АИС ГКУ ОП с ГУП «Московский социальный регистр»;

доработка алгоритма получения различных данных из СМЭВ через систему ведения и управления реестрами, регистрами, справочниками и классификаторами.

2. Мобильное приложение «Модуль оформления административных материалов»:

реализация возможности ввода и сохранения информации по смягчающим и отягчающим обстоятельствам через интерфейс мобильного приложения;

создание новой печатной формы по смягчающим и отягчающим обстоятельствам;

3. Блок учета и расчетов за услуги транспортного обслуживания:

доработка справочника нарушений;

доработка сервиса передачи справочника нарушений в парках в мобильное приложение «Фотоконтроль»;

доработка инструментов по работе с данными о временных перевозках;

создание нового инструмента - отчета Заказчика по контрактам 5 этапа;

разработка алгоритмов для получения данных из комплексной системы управления пассажирским транспортом;

оптимизация информационного обмена с универсальной мультисервисной платформой.

4. Централизованный репозиторий нормативно-справочкой информации

доработка структур данных адресных справочников под атрибуты Государственного адресного реестра (ГАР);

создание сервиса полного обновления адресных справочников записями из ГАР;

реализация процедуры массовой замены в автоматическом режиме на идентификаторы ГАР территориальных образований, улиц, домов и строений в справочниках Системы.

5. Подсистема «Фотоконтроль»

реализация автоматизации процесса обследования состояния улично-дорожной сети;

обеспечение возможности просмотра реестра объектов обследования в табличном виде с функцией фильтрации, поиска и редактирования выбранного объекта;

возможность формирования и просмотра отчета об истории событий по объекту обследования.

В результате проекта будет повышена производительность Системы, расширены её функциональные возможности.