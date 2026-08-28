Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

По оценкам агентства Strategy Partners, доля отечественного системного ПО к 2027 году превысит 66%, спрос на сертифицированные решения для критической информационной инфраструктуры (КИИ) также продолжает расти. Среди лидеров – «Ред ОС» от компании «Ред Софт», которая занимает второе место, закрепив за собой 15% рынка (данные Strategy Partners). Продукт насчитывает 2 млн инсталляций, используется в 12 000 компаний и сертифицирован ФСТЭК России. CNews изучил, чем эта система привлекает заказчиков и как проходят реальные проекты миграции.

Рынок российских ОС: тренды и новые требования

В соответствии с указом президента РФ № 166 от 30 марта 2022 года с 1 января 2025 года органам государственной власти и госкомпаниям запрещено использовать иностранное программное обеспечение на значимых объектах КИИ. Это решение дало мощный импульс разработчикам отечественных операционных систем. Согласно прогнозам аналитиков Strategy Partners, к 2027 году рынок российских ОС превысит 30 млрд руб., а к 2030 году рыночная стоимость отечественных операционных систем приблизится к отметке в 55 млрд руб., что соответствует среднегодовому приросту на уровне 16%. Следуя запросам рынка, «Ред Софт» обновляет операционную систему и проводит тестирование отечественными программными и аппаратными решениями.

Рустам Рустамов заместитель генерального директора «Ред Софт»

«Мы видим запрос не просто на смену этикетки, а на функциональную замену. Предприятиям нужны системы, которые выдерживают нагрузку, совместимы с сотнями устройств и дают тот же уровень автоматизации, что и зарубежные аналоги. «Ред ОС» изначально проектировалась для таких сценариев. Мы рады, что наш продукт занимает второе место на рынке».



Что даёт сертификация ФСТЭК России

Операционная система «Ред ОС 7.3» ранее уже была сертифицирована ФСТЭК России, а в конце 2025 года была сертифицирована «Ред ОС 8» — современная версия операционной системы с актуальной пакетной базой, двумя графическими окружениями и сертифицированным сканером уязвимостей. Наличие сертификата ФСТЭК России подтверждает соответствие ПО требованиям информационной безопасности — это главное требование для использования на объектах КИИ. «Ред ОС» имеет такой сертификат, позволяющий использовать систему на объектах I категории значимости. Сертифицированная редакция «Ред ОС 8» доступна для двух процессорных архитектур — x86/64 и ARM, в том числе для отечественных процессоров «Байкал-М». Поддержка архитектуры ARM значительно расширяет сценарии применения операционной системы. Она может входить в состав промышленных решений — например, обеспечивать работу компонентов АСУ ТП.

Все версии «Ред ОС» гарантированно поддерживаются не менее 5 лет с сохранением заявленных совместимостей. Это особенно важно для госзаказчиков, которые планируют бюджет на долгосрочную эксплуатацию.

Совместимость и пользовательский опыт: 4300 подтверждённых интеграций

Один из главных барьеров при переходе на российскую ОС — работа периферийного оборудования и прикладного ПО. «Ред ОС» провела тестирование и подтвердила совместимость с 4300+ продуктами российских вендоров, включая офисные пакеты, СЭД, антивирусы, СУБД и другие виды программного обеспечения. В открытом реестре совместимости на сайте redos.red-soft.ru перечислены конкретные модели принтеров, сканеров, компьютеров и даже медицинского оборудования.

Для конечных пользователей система предлагает выбор из нескольких графических окружений (MATE, GNOME и KDE Plasma), что позволяет приблизить среду к привычной Windows или macOS. Администраторы ценят встроенный инструментарий для виртуализации (QEMU/KVM, libvirt) и актуальные версии Kubernetes с плавным механизмом обновления.

Кроме того, система поддерживает работу с российскими процессорами «Эльбрус», «Байкал-М» и одноплатными компьютерами.

Согласно прогнозам аналитиков Strategy Partners, к 2027 году рынок российских ОС превысит 30 млрд руб.



«Ред ОС» предлагает встроенные утилиты для администрирования. Например, в состав входят инструменты для централизованного управления объектами домена и настройки безопасности в сети, мониторинга состояния серверов и рабочих станций, а также обновления версий без переустановки системы и потери данных. Встроенные инструменты автоматизации позволяют разворачивать и настраивать доменную инфраструктуру без привлечения сторонних специалистов.

Отраслевые кейсы: от школ и больниц до «Газпрома»

Более 12 000 коммерческих и государственных организаций уже используют «Ред ОС». Ниже — ключевые проекты по разным отраслям.

Государственное управление

«Ред Софт» сотрудничает с 89 региональными органами власти. Один из самых масштабных проектов — Пермский край: на операционную систему «Ред ОС» переведены 1 500 серверов и 20 000 рабочих станций. Всего запланировано перевести 80 000 рабочих мест в образовательных учреждениях, органах власти и местного самоуправления, а также на предприятиях Пермского края. Столь масштабная миграция на российское ПО обеспечит высокую степень автоматизации и надежность работы государственных служб региона.

Здравоохранение

250 000 рабочих мест и серверов функционируют на «Ред ОС» в здравоохранении в более 60 регионах России. Среди крупных внедрений — система здравоохранения Калининградской области с более 4 000 рабочих мест и серверов, около 2 000 внедрено в 20 организациях здравоохранения Амурской области. «Ред ОС» обеспечивает безопасную работу информационных систем, медоборудования и сохранность персональных данных сотрудников и пациентов медицинских организаций.

Нефтегазовая отрасль

«Газпром» — первый масштабный проект импортозамещёния в отрасли: более 134 000 лицензий «Ред ОС» используются в головной компании и дочерних структурах. Основные причины выбора — надёжность и длительная поддержка.

Госкорпорации

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» создает импортонезависимую и безопасную ИТ-инфраструктуру с плавной миграцией с операционных систем семейства Windows на российскую «Ред ОС». Проект замены 10 000 рабочих мест и 200 серверов на «Ред ОС» обеспечивает технологический суверенитет госкорпорации, повышает уровень защищенности конфиденциальных данных и минимизирует риски, связанные с использованием иностранного ПО. Дополнительный эффект — снижение эксплуатационных расходов за счет отказа от зарубежных лицензий.

Проект по импортозамещению серверов на «Ред ОС» — часть стратегического развития Почты России, направленного на повышение технологической независимости, устойчивости и управляемости государственной компании. Ключевое требование программы внедрения — сохранение высокой доступности критичных информационных систем (не менее 99,98%). За два последних года компания перевела на отечественную операционную систему «Ред ОС» более 8 500 серверов. На конец 2027 года запланирован 100% переход серверной инфраструктуры на отечественное решение.

Промышленность

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК): 4 600 рабочих мест и 370 серверов на «Ред ОС». Переход на отечественное программное обеспечение способствует повышению информационной безопасности и полностью замещает иностранные решения в этой сфере.

Образование

Более 700 образовательных учреждений сотрудничают с «Ред Софт» — студенты работают на «Ред ОС». В 2025 году компания открыла базовую кафедру в МФТИ, всего создано 14 лабораторий в вузах топ-20 (РАНХиГС, МИСИС, МИФИ). В школы 21 региона бесплатно передано более 400 000 лицензий.

Таким образом, спрос на российские ОС продолжает расти. Благодаря сертификации, широкой совместимости и реальным кейсам в отраслях, «Ред ОС» становится стандартом для перехода на отечественное ПО. Компании, которые выбирают отечественную ОС, получают не только соблюдение закона, но и снижение эксплуатационных расходов, а также гарантированную официальную поддержку программного обеспечения на годы вперёд.