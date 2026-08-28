Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
По оценкам агентства Strategy Partners, доля отечественного системного ПО к 2027 году превысит 66%, спрос на сертифицированные решения для критической информационной инфраструктуры (КИИ) также продолжает расти. Среди лидеров – «Ред ОС» от компании «Ред Софт», которая занимает второе место, закрепив за собой 15% рынка (данные Strategy Partners). Продукт насчитывает 2 млн инсталляций, используется в 12 000 компаний и сертифицирован ФСТЭК России. CNews изучил, чем эта система привлекает заказчиков и как проходят реальные проекты миграции.
Рынок российских ОС: тренды и новые требования
В соответствии с указом президента РФ № 166 от 30 марта 2022 года с 1 января 2025 года органам государственной власти и госкомпаниям запрещено использовать иностранное программное обеспечение на значимых объектах КИИ. Это решение дало мощный импульс разработчикам отечественных операционных систем. Согласно прогнозам аналитиков Strategy Partners, к 2027 году рынок российских ОС превысит 30 млрд руб., а к 2030 году рыночная стоимость отечественных операционных систем приблизится к отметке в 55 млрд руб., что соответствует среднегодовому приросту на уровне 16%. Следуя запросам рынка, «Ред Софт» обновляет операционную систему и проводит тестирование отечественными программными и аппаратными решениями.
Что даёт сертификация ФСТЭК России
Операционная система «Ред ОС 7.3» ранее уже была сертифицирована ФСТЭК России, а в конце 2025 года была сертифицирована «Ред ОС 8» — современная версия операционной системы с актуальной пакетной базой, двумя графическими окружениями и сертифицированным сканером уязвимостей. Наличие сертификата ФСТЭК России подтверждает соответствие ПО требованиям информационной безопасности — это главное требование для использования на объектах КИИ. «Ред ОС» имеет такой сертификат, позволяющий использовать систему на объектах I категории значимости. Сертифицированная редакция «Ред ОС 8» доступна для двух процессорных архитектур — x86/64 и ARM, в том числе для отечественных процессоров «Байкал-М». Поддержка архитектуры ARM значительно расширяет сценарии применения операционной системы. Она может входить в состав промышленных решений — например, обеспечивать работу компонентов АСУ ТП.
Все версии «Ред ОС» гарантированно поддерживаются не менее 5 лет с сохранением заявленных совместимостей. Это особенно важно для госзаказчиков, которые планируют бюджет на долгосрочную эксплуатацию.
Совместимость и пользовательский опыт: 4300 подтверждённых интеграций
Один из главных барьеров при переходе на российскую ОС — работа периферийного оборудования и прикладного ПО. «Ред ОС» провела тестирование и подтвердила совместимость с 4300+ продуктами российских вендоров, включая офисные пакеты, СЭД, антивирусы, СУБД и другие виды программного обеспечения. В открытом реестре совместимости на сайте redos.red-soft.ru перечислены конкретные модели принтеров, сканеров, компьютеров и даже медицинского оборудования.
Для конечных пользователей система предлагает выбор из нескольких графических окружений (MATE, GNOME и KDE Plasma), что позволяет приблизить среду к привычной Windows или macOS. Администраторы ценят встроенный инструментарий для виртуализации (QEMU/KVM, libvirt) и актуальные версии Kubernetes с плавным механизмом обновления.
Кроме того, система поддерживает работу с российскими процессорами «Эльбрус», «Байкал-М» и одноплатными компьютерами.
«Ред ОС» предлагает встроенные утилиты для администрирования. Например, в состав входят инструменты для централизованного управления объектами домена и настройки безопасности в сети, мониторинга состояния серверов и рабочих станций, а также обновления версий без переустановки системы и потери данных. Встроенные инструменты автоматизации позволяют разворачивать и настраивать доменную инфраструктуру без привлечения сторонних специалистов.
Отраслевые кейсы: от школ и больниц до «Газпрома»
Более 12 000 коммерческих и государственных организаций уже используют «Ред ОС». Ниже — ключевые проекты по разным отраслям.
Государственное управление
«Ред Софт» сотрудничает с 89 региональными органами власти. Один из самых масштабных проектов — Пермский край: на операционную систему «Ред ОС» переведены 1 500 серверов и 20 000 рабочих станций. Всего запланировано перевести 80 000 рабочих мест в образовательных учреждениях, органах власти и местного самоуправления, а также на предприятиях Пермского края. Столь масштабная миграция на российское ПО обеспечит высокую степень автоматизации и надежность работы государственных служб региона.
Здравоохранение
250 000 рабочих мест и серверов функционируют на «Ред ОС» в здравоохранении в более 60 регионах России. Среди крупных внедрений — система здравоохранения Калининградской области с более 4 000 рабочих мест и серверов, около 2 000 внедрено в 20 организациях здравоохранения Амурской области. «Ред ОС» обеспечивает безопасную работу информационных систем, медоборудования и сохранность персональных данных сотрудников и пациентов медицинских организаций.
Нефтегазовая отрасль
«Газпром» — первый масштабный проект импортозамещёния в отрасли: более 134 000 лицензий «Ред ОС» используются в головной компании и дочерних структурах. Основные причины выбора — надёжность и длительная поддержка.
Госкорпорации
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» создает импортонезависимую и безопасную ИТ-инфраструктуру с плавной миграцией с операционных систем семейства Windows на российскую «Ред ОС». Проект замены 10 000 рабочих мест и 200 серверов на «Ред ОС» обеспечивает технологический суверенитет госкорпорации, повышает уровень защищенности конфиденциальных данных и минимизирует риски, связанные с использованием иностранного ПО. Дополнительный эффект — снижение эксплуатационных расходов за счет отказа от зарубежных лицензий.
Проект по импортозамещению серверов на «Ред ОС» — часть стратегического развития Почты России, направленного на повышение технологической независимости, устойчивости и управляемости государственной компании. Ключевое требование программы внедрения — сохранение высокой доступности критичных информационных систем (не менее 99,98%). За два последних года компания перевела на отечественную операционную систему «Ред ОС» более 8 500 серверов. На конец 2027 года запланирован 100% переход серверной инфраструктуры на отечественное решение.
Промышленность
Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК): 4 600 рабочих мест и 370 серверов на «Ред ОС». Переход на отечественное программное обеспечение способствует повышению информационной безопасности и полностью замещает иностранные решения в этой сфере.
Образование
Более 700 образовательных учреждений сотрудничают с «Ред Софт» — студенты работают на «Ред ОС». В 2025 году компания открыла базовую кафедру в МФТИ, всего создано 14 лабораторий в вузах топ-20 (РАНХиГС, МИСИС, МИФИ). В школы 21 региона бесплатно передано более 400 000 лицензий.
Таким образом, спрос на российские ОС продолжает расти. Благодаря сертификации, широкой совместимости и реальным кейсам в отраслях, «Ред ОС» становится стандартом для перехода на отечественное ПО. Компании, которые выбирают отечественную ОС, получают не только соблюдение закона, но и снижение эксплуатационных расходов, а также гарантированную официальную поддержку программного обеспечения на годы вперёд.■ Рекламаerid:2W5zFHJHSNmРекламодатель: ООО "РЕД СОФТ"ИНН/ОГРН: 9705000373/5147746028216Сайт: https://www.red-soft.ru/