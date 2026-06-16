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Правительство Москвы Дептранс Москва Организатор перевозок ГКУ

Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.06.2026 На электросудах расскажут об искусственном интеллекте 3
13.08.2025 «МегаФон» вывел в сеть автобусы Костромы 1
28.02.2025 «Программный Продукт» расширит функциональные возможности информационных ресурсов московского «Организатора перевозок» 1
03.02.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2025 года 1
11.12.2024 Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки 2
03.06.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года 1
28.02.2024 СПб ГКУ «Организатор перевозок» оптимизировало управление общественным транспортом Санкт-Петербурга с помощью ИТ-решений «Группы Астра» 1
25.05.2022 В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта 2
13.08.2021 Следить за критикой властей Москвы в соцсетях за 535 млн руб. будет стремительно богатеющая ИТ-компания женщины-фармацевта 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
09.06.2021 ВТБ объединил весь наземный пассажирский транспорт Москвы единой бесконтактной системой оплаты проезда 1
23.08.2019 «Программный продукт» по заказу дептранса Москвы разработает ПО для терминалов «ПУсК» 3
24.10.2018 Зачем нужен компьютер в автобусе 2
22.09.2017 Как работают контролеры в московских автобусах 1
01.08.2016 «Билайн» запустил сервис оплаты проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга 1
13.09.2013 «Армада» обеспечит контроль билетов в общественном транспорте Москвы 1
09.07.2012 С помощью «QIWI Кошелька» можно пополнить счет карты «Подорожник» 1
08.06.2012 Аквабусы включены в единую систему управления городским пассажирским транспортом Санкт-Петербурга 1
24.11.2009 Автобусы и троллейбусы заправили «Ситрониксом» 1
15.02.2007 «Горячая линия» транспортников расширяет функции 1

Публикаций - 20, упоминаний - 27

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Датапакс 48 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 265 1
ИИТ - Институт информационных технологий 10 1
ИксДи Софт - XDSoft 3 1
ЛМТ - Лаборатория Метатех 1 1
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 1
Broadcom - VMware 2587 1
МегаФон 10542 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9052 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 408 1
9448 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2933 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9438 1
Telegram Group 2862 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4841 1
Такском - Taxcom 253 1
RedSys - РедСис 74 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 331 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 369 1
Google LLC 12573 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 93 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 297 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 175 1
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 34 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 272 1
РТИ Системы - МТУ Сатурн 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 154 1
Patreon 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 142 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3119 1
НСПК - Национальная система платежных карт 935 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 158 1
36,6 - аптечная сеть 95 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Яргорэлектротранс АО 1 1
Мосгортранс ГУП 138 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13565 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 233 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 2
Федеральное казначейство России 1935 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1054 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 255 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 313 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 201 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 83 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
Правительство Амурской области - органы государственной власти 39 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3176 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2313 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 30 1
Администрация Курской области 28 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 718 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35568 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3236 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12761 5
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 101 4
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Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1476 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2696 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2461 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13680 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14661 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17874 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3742 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13788 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 582 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9233 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27044 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29503 2
Электронный документ - Electronic document 1565 2
Социальная карта - Social card 252 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3585 2
Оповещение и уведомление - Notification 5769 2
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Электросуда - Электрические корабли - Electric vessels - Electric ships 7 1
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Миграция приложений - P2V - Physical to Virtual - «физическое в виртуальное» - процесс преобразования физического компьютера (его операционной системы, данных и приложений) в виртуальную машину (VM) 45 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9761 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10512 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2836 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1636 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9188 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6551 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3525 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 423 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6157 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 254 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
Google YouTube - Видеохостинг 2978 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 1
Linux OS 11380 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 1
Apple Pay 514 1
Samsung Pay 296 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 422 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 345 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
VK - Яндекс.Дзен 247 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 44 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 80 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 318 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2332 1
Ask.fm - Сеть вопросов и ответов 4 1
Архивный фонд РФ 114 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 19 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 351 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 315 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 344 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 1
1С:Свод отчетов 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 392 1
FreePik 1773 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 211 1
Исаев Максим 55 2
Таль Элина 1 1
Гасанов Ровшан 1 1
Будько Сергей 1 1
Путин Владимир 3441 1
Смагаринский Юрий 24 1
Рыбаков Пётр 2 1
Ликсутов Максим 229 1
Бадосов Антон 2 1
Филиппов Денис 74 1
Попов Максим 26 1
Изотов Вадим 13 1
Краснов Игорь 25 1
Гуральник Павел 35 1
Мартынов Александр 58 1
Кругляков Роман 44 1
Белокосков Сергей 1 1
Стрельников Сергей 2 1
Сафин Алексей 2 1
Султанов Владислав 6 1
Головарян Захар 5 1
Чижов Алексей 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47174 11
Россия - РФ - Российская федерация 163984 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 889 2
Россия - СФО - Омская область 777 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1378 2
Россия - ПФО - Пензенская область 632 2
Россия - ДФО - Амурская область 924 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 913 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 495 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 649 2
Россия - ЦФО - Костромская область 470 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3400 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4437 1
Россия - СФО - Новосибирск 4827 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2018 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 999 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 774 1
Россия - ЦФО - Курская область 737 1
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 690 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 823 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1646 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 675 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 643 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 758 1
Россия - Крайний Север 342 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 409 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 723 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 548 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 477 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 297 1
Украина - Киев 1150 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 329 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21300 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56934 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3107 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33236 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5410 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5954 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6977 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4554 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6950 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 593 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10776 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4573 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 608 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1136 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6633 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3629 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 487 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 132 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10144 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26925 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 291 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1372 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5064 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6044 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 816 1
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